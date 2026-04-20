62 millones de usuarios ingresaron a un sitio web en el que había “tips” para drogar mujeres y violarlas

Un sitio porno que albergaba más de 200.000 videos de mujeres siendo violadas bajo la etiqueta de “dormidas” registró 62 millones de usuarios únicos solo en febrero de 2026.
En los comentarios, cientos de hombres comentaban “consejos” para drogar a mujeres: esposas, novias, desconocidas; y así cumplir la fantasía delictiva que los unía. El caso, dado a conocer por CNN, dejó al descubierto una vez más que la violencia de género no es un problema “aislado”, sino estructural y sistemático.
Los videos subidos superan, cada uno, las 50.000 vistas.
¿Cómo llegaron los periodistas hasta ese sitio? Todo empezó con el caso de Giselle y Dominique Pelicot. Este último, esposo de Giselle, la drogó y abusó sexualmente durante años. Lo grabó todo: como traía a otros hombres a la casa para violarla, videos constatando su inconsciencia.
Pelicot usó un sitio llamado “Coco” para subir sus crímenes. Allí, la policía encontró más de 20 mil fotos y videos grabados por el hombre, y lograron identificar a 72 violadores. Aquel sitio fue cerrado, pero el rastro llevó a los periodistas hasta este nuevo lugar.
En los comentarios de los videos de aquella nueva página web, varios usuarios enviaban links para unirse a grupos de Telegram conocidos como “Academias de violación”. Uno de ellos se llamaba “zzzzz” y tenía más de mil seguidores cuando el medio CNN lo encontró.
En aquel grupo, varios hombres compartían el nombre de las drogas y las dosis específicas que debían administrar a las víctimas para dejarlas inconscientes sin riesgo de matarlas de sobredosis.
Los hombres pertenecientes a este grupo también ofrecían dinero (en forma de criptomonedas) a otros hombres para que realizaran estos actos abusivos y los publicaran.
CNN consultó a Telegram para saber su versión de los hechos y obtener una explicación de por qué permite que grupos de esa índole operen en su red. La respuesta fue el silencio, seguido del aviso de que el grupo había sido eliminado.