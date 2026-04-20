100 días sin Maduro: Delcy busca reformar la justicia mientras María Corina tiene previsto volver a Venezuela

Venezuela cumple 100 días sin la presencia de Nicolás Maduro en el poder, luego de que el dictador fuera capturado en Caracas por fuerzas estadounidenses. Su ausencia ha generado un pulso entre Delcy Rodríguez, presidenta encargada, y la opositora María Corina Machado.

Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, enfrentan un juicio en Estados Unidos por cargos relacionados con narcoterrorismo, uso de las instituciones del Estado para introducir drogas a territorio estadounidense y conspiración para transportar armas. En reemplazo del dictador, el gobierno de Donald Trump ha permitido que en el poder se mantenga Delcy Rodríguez, quien era la vicepresidenta en el régimen impuesto por el chavismo.

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Su período como presidenta encargada ya cumple 100 días y se ha destacado por los elogios desde la Casa Blanca, pues en varias ocasiones Trump ha manifestado estar contento con su administración.

Esto ha impulsado a Rodríguez a describir su administración como una nueva etapa y a mencionar varias reformas en el país, siendo una de ellas la alianza con dos empresas estadounidenses para abordar la crisis energética que enfrentan estados como Zulia.

Tras varias negativas por años de la dictadura, Venezuela tendría acuerdos para inversión extranjera de Siemens y General Electric y se dio luego de que meses atrás en el país sudamericano recibieran al secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright.

Sin embargo, uno de los anuncios que más ha generado inquietud ha sido el de una reforma al Tribunal Supremo de Justicia, pues la presidenta encargada hará una “Gran consulta nacional” para, según sus alocuciones, construir un sistema de justicia “verdaderamente humano” que no “criminalice la pobreza” y ofrezca alternativas a la privación de libertad.

Este anuncio ha estado en la mira de sectores de la oposición que dicen que la reforma busca desplazar a las figuras que eran leales a Nicolás Maduro para colocar a personas de confianza de los hermanos Rodríguez, siendo esta una movida para asegurar la lealtad del poder judicial.

La renovación de este tribunal se da en medio de la incertidumbre donde al parecer, 12 de los 20 magistrados de esa corte estarían cerca del retiro, por lo que serían sustituidos por la Asamblea Nacional, la cual es presidida por el hermano de Delcy, Jorge Rodríguez.