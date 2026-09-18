La joven colombiana Nataly Osma fue hallada muerta en un apartamento en México: esta es la hipótesis que investigan

Un total misterio rodea el hallazgo de una colombiana sin vida, ocurrido después de que saliera a recorrer Ciudad de México durante el 16 de septiembre.
Nataly Osma Pinilla, de 29 años, había alquilado un apartamento de renta corta junto con una amiga, también colombiana, para hospedarse durante unos días y disfrutar de la celebración por la independencia de México.
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Ambas decidieron recorrer el sector ese miércoles para unirse a la celebración. Luego regresaron al apartamento, ubicado en la colonia Tabacalera de la alcaldía Cuauhtémoc, y después de unas horas comenzaron a sentir malestar y a presentar vómito.