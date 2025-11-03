Maduro en la mira: Trump afirma que sus días en el poder están contados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que cree que los días del mandatario venezolano Nicolás Maduro al frente del poder “están contados”, aunque negó que Washington se prepare para una guerra contra Venezuela.
Las declaraciones se produjeron durante una entrevista emitida por el programa 60 Minutes, de la cadena CBS, en la que el mandatario reiteró sus críticas al Gobierno venezolano, al que acusó de facilitar el tráfico de drogas y permitir la inmigración ilegal de criminales hacia su país.