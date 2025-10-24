Condenaron a cadena perpetua al colombiano que mató y descuartizó a dos hombres en Reino Unido

Un colombiano, acusado de matar a dos hombres, descuartizarlos e intentar dispersar sus restos desde un puente de Bristol (oeste de Inglaterra), fue condenado en Londres a cadena perpetua, con un periodo mínimo de cumplimiento de pena de 42 años.
El juez del Tribunal de la Corona de Woolwich, en el sureste de Londres, advirtió al acusado, al dictar sentencia, que Yostin Andrés Mosquera, de 35 años, podría pasar el resto de su vida entre rejas.
“Insisto en que los 42 años es lo mínimo (de la pena que puede cumplir). Puede que nunca sea liberado”, declaró el juez, Joel Bennathan.
Mosquera recibió dos cadenas perpetuas y una pena de 16 meses de cárcel por posesión de pornografía infantil.
El colombiano había sido declarado en julio culpable del doble asesinato de Paul Longworth, un inglés de 71 años, y de Albert Alfonso, de 62, de origen francés y nacionalizado británico.