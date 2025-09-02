“Hasta que el divorcio nos separe”: mujer celebró con reconocida banda el momento en el que se separó de su pareja

En Toluca, México, una mujer salió del Registro Civil y de los juzgados familiares acompañada por una banda sinaloense y un grupo de amigas que llevaban carteles con la frase “Soltera otra vez”.

La escena fue grabada por transeúntes, publicada en redes sociales, y acumuló miles de reproducciones y comentarios.

El video muestra a la mujer saliendo del Registro Civil rodeada por una agrupación musical y por amigas que cargan carteles con mensajes alusivos a su nueva etapa.

En las imágenes se observa que la celebración ocurre en el espacio público, frente a las sedes donde se adelantan trámites de familia. La mujer sostiene a una bebé por momentos, mientras conversa, baila y recibe felicitaciones de las personas presentes.

La presencia de la banda sinaloense ordena el ritmo del encuentro. Los metales y la percusión acompañan la salida del grupo, mientras peatones y curiosos registran la escena con sus teléfonos.