Guardia Costera de Estados Unidos destruyó con artillería pesada una supuesta lancha de narcos en el Pacífico

Una lancha presuntamente cargada de droga fue destruida por la Guardia Costera de Estados Unidos en aguas del océano Pacífico, en una nueva operación que pretende mostrar la fortalece de los militares norteamericanos contra las actividades de narcotráfico.

Sobre este hecho, la prensa estadounidense ha distribuido un video este martes, en el que se observa la destrucción del pequeño bote con artillería pesada.

Según la cadena Fox News, en la llamada operación Pacific Viper fueron detenidos siete supuestos traficantes y se incautaron 13.000 libras de cocaína.

NOTICIA EN DESARROLLO...