Natalie Grabow, la mujer de 80 años que se convirtió en la más longeva en terminar el IronMan más exigente del mundo

La perseverancia no conoce de edades. Natalie Grabow, una ingeniera de software jubilada y abuela residente en Nueva Jersey, se convirtió en la mujer de mayor edad en completar el exigente Campeonato Mundial IronMan en Hawái, un logro conquistado a sus 80 años.
Le puede interesar: “Estoy acostumbrado a que me pinten peor de lo que soy”: Jhon Jáder Durán tras volver al gol y responder a las críticas
Su lema es tan simple a pesar la hazaña monumental: “Sigue adelante”. El IronMan es considerado el triatlón de larga distancia más duro del planeta, exigiendo a los competidores completar 3.8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42.2 kilómetros de carrera a pie (un maratón completo).
“Me encanta el desafío”, declaró Grabow al Servicio Mundial de la BBC. La motivación de ella es clara: “Mientras tengas la capacidad física para hacerlo... Esa es la razón por la que todos participan: por el desafío y la sensación posterior de logro, de haber superado un gran reto. Creo que es un gran estímulo para la confianza en uno mismo”.