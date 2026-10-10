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Navi Pillay, Premio Nobel de Paz, criticó las sanciones de EE. UU. a la Corte Penal Internacional: “Es inaudito e inaceptable”

Desde el Centro Nobel de la Paz, la jurista sudafricana tildó de “inaudita” la ofensiva del Departamento de Estado estadounidense que busca asfixiar financieramente al tribunal tras sus decisiones sobre el conflicto en Gaza.

  • La ex alta comisionada de la ONU advirtió que las medidas anunciadas por Washington amenazan con paralizar el funcionamiento del tribunal de La Haya y ponen en peligro la continuidad de la justicia internacional. FOTO: ONU
    La ex alta comisionada de la ONU advirtió que las medidas anunciadas por Washington amenazan con paralizar el funcionamiento del tribunal de La Haya y ponen en peligro la continuidad de la justicia internacional. FOTO: ONU
  • Navi Pillay, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026. FOTO: AFP
    Navi Pillay, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026. FOTO: AFP
Agencia AFP
hace 2 horas
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La jueza y ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ganadora del Premio Nobel de la Paz, calificó este sábado 10 de octubre las sanciones estadounidenses anunciadas contra la Corte Penal Internacional (CPI) de “inauditas, inaceptables”.

“Hay tanta tensión y ansiedad por si los tribunales internacionales seguirán existiendo, principalmente la Corte Penal Internacional en La Haya (...) y, lo más importante, se han anunciado sanciones por parte de un país contra los jueces, solo por las órdenes judiciales que emiten. Esto es inaudito, inaceptable”, dijo por videoconferencia, desde Núremberg, la sudafricana Navi Pillay, durante un acto en el Centro Nobel de la Paz en Oslo.

Le puede interesar: Amnistía Internacional pidió “resistir” el ataque de EE. UU. a la Corte Penal Internacional tras Nobel de Paz a Navi Pillay

Pillay presidió una comisión de investigación independiente de la ONU que, el año pasado, acusó a Israel de cometer un genocidio en la Franja de Gaza. Tras el anuncio del comité del Nobel, muy criticado por Israel, Estados Unidos indicó que prevé adoptar nuevas sanciones contra la CPI.

Navi Pillay, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026. FOTO: AFP
Navi Pillay, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026. FOTO: AFP

Para Washington, estas sanciones se justifican por la necesidad de “defender la soberanía estadounidense y a sus ciudadanos frente a la amenaza que representa la Corte Penal Internacional”, según un comunicado publicado por el Departamento de Estado.

“Quieren más poder y lo quieren a nuestra costa”, afirmó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificando a la CPI de “deshonesta”.

En contexto: Estados Unidos sanciona a la Corte Penal Internacional después del Nobel de Paz a Navi Pillay

Estas sanciones, una vez aplicadas, conllevarán la prohibición de toda transacción financiera con la CPI, unas medidas que cortarían los recursos del tribunal y paralizarían “su capacidad de funcionar”, precisó.

Sin embargo, no entrarán en vigor hasta dentro de seis meses, por si se pudiera llegar a un acuerdo en ese tiempo.

La Amnistía pide “resistir” los ataques de EE. UU. contra el CPI

Amnistía Internacional criticó duramente este viernes 9 de octubre el “ataque” de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional (CPI), e instó a los países a “resistir” tras la imposición de sanciones por parte de Washington a ese organismo judicial.

“Las sanciones del presidente Donald Trump están diseñadas para aislar y, en última instancia, destruir la Corte Penal Internacional”, declaró la abogada Erika Guevara Rosas, dirigente de la organización humanitaria basada en Londres, en un comunicado.

“Este ataque existencial debe fracasar. Los Estados deben tomar medidas concretas para resistir la imposición de estas sanciones”, agregó. La entidad ha instado a los Estados de la comunidad internacional a oponerse con firmeza a la campaña de la administración Trump contra la Corte Penal Internacional (CPI).

También le puede interesar: Gobierno de Netanyahu arremete contra Navi Pillay, la nueva Nobel de la Paz que acusó a Israel de genocidio en Gaza

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Estados Unidos decidió sancionar a la Corte Penal Internacional?
Estados Unidos justificó las sanciones argumentando la necesidad de defender su soberanía nacional y a sus ciudadanos frente a lo que considera una amenaza de la Corte Penal Internacional (CPI). El Departamento de Estado y el secretario de Estado, Marco Rubio, calificaron al tribunal de “deshonesto” y aseguraron que busca concentrar más poder a costa de su país.
¿Qué consecuencias directas tendrán las sanciones de EE. UU. sobre el funcionamiento de la CPI?
Las sanciones prohibirán toda transacción financiera con la CPI, lo que cortará los recursos económicos del tribunal y paralizará de forma directa su capacidad para operar e investigar casos internacionalmente.
¿Cuándo entran en vigor las sanciones de EE. UU. contra la CPI?
Las sanciones financieras entrarán en vigor dentro de un plazo de seis meses a partir de su anuncio. Este periodo de espera fue establecido por Washington para dar margen a la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre las partes.
¿Quién es Navi Pillay y por qué sus declaraciones tienen tanto peso internacional?
Navi Pillay es una jurista sudafricana, ganadora del Premio Nobel de la Paz, ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y expresidenta de una comisión independiente de la ONU sobre el conflicto en Gaza. Su trayectoria en la justicia penal internacional le otorga un alto nivel de autoridad técnica y política en la materia.
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