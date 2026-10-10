Navi Pillay, Premio Nobel de Paz, criticó las sanciones de EE. UU. a la Corte Penal Internacional: “Es inaudito e inaceptable”

La jueza y ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ganadora del Premio Nobel de la Paz, calificó este sábado 10 de octubre las sanciones estadounidenses anunciadas contra la Corte Penal Internacional (CPI) de “inauditas, inaceptables”. “Hay tanta tensión y ansiedad por si los tribunales internacionales seguirán existiendo, principalmente la Corte Penal Internacional en La Haya (...) y, lo más importante, se han anunciado sanciones por parte de un país contra los jueces, solo por las órdenes judiciales que emiten. Esto es inaudito, inaceptable”, dijo por videoconferencia, desde Núremberg, la sudafricana Navi Pillay, durante un acto en el Centro Nobel de la Paz en Oslo. Le puede interesar: Amnistía Internacional pidió “resistir” el ataque de EE. UU. a la Corte Penal Internacional tras Nobel de Paz a Navi Pillay Pillay presidió una comisión de investigación independiente de la ONU que, el año pasado, acusó a Israel de cometer un genocidio en la Franja de Gaza. Tras el anuncio del comité del Nobel, muy criticado por Israel, Estados Unidos indicó que prevé adoptar nuevas sanciones contra la CPI.

Navi Pillay, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026. FOTO: AFP

Para Washington, estas sanciones se justifican por la necesidad de “defender la soberanía estadounidense y a sus ciudadanos frente a la amenaza que representa la Corte Penal Internacional”, según un comunicado publicado por el Departamento de Estado. “Quieren más poder y lo quieren a nuestra costa”, afirmó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificando a la CPI de “deshonesta”. En contexto: Estados Unidos sanciona a la Corte Penal Internacional después del Nobel de Paz a Navi Pillay Estas sanciones, una vez aplicadas, conllevarán la prohibición de toda transacción financiera con la CPI, unas medidas que cortarían los recursos del tribunal y paralizarían “su capacidad de funcionar”, precisó. Sin embargo, no entrarán en vigor hasta dentro de seis meses, por si se pudiera llegar a un acuerdo en ese tiempo.

La Amnistía pide “resistir” los ataques de EE. UU. contra el CPI

Amnistía Internacional criticó duramente este viernes 9 de octubre el “ataque” de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional (CPI), e instó a los países a “resistir” tras la imposición de sanciones por parte de Washington a ese organismo judicial. “Las sanciones del presidente Donald Trump están diseñadas para aislar y, en última instancia, destruir la Corte Penal Internacional”, declaró la abogada Erika Guevara Rosas, dirigente de la organización humanitaria basada en Londres, en un comunicado.

“Este ataque existencial debe fracasar. Los Estados deben tomar medidas concretas para resistir la imposición de estas sanciones”, agregó. La entidad ha instado a los Estados de la comunidad internacional a oponerse con firmeza a la campaña de la administración Trump contra la Corte Penal Internacional (CPI). También le puede interesar: Gobierno de Netanyahu arremete contra Navi Pillay, la nueva Nobel de la Paz que acusó a Israel de genocidio en Gaza Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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