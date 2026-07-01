Nicky Jam envía ayuda humanitaria en su jet privado a Venezuela tras los terremotos

El reconocido cantante del género urbano Nicky Jam puso a disposición su avión privado para llevar ayudas a los afectados de los dos terremotos que sufrió Venezuela hace una semana e hizo un llamado a través de sus redes sociales.

Con una publicación en Instagram, Nick Rivera Caminero, nombre de pila del puertorriqueño, compartió imágenes de la logística y el interior de su jet repleto de cajas, asegurando que este es solo el primero de varios viajes que planea realizar para llevar esperanza al país suramericano.

“Con mucho cariño, estoy poniendo mi granito de arena y utilizando mi avión para llevar suministros y esperanza a Venezuela”, escribió el reguetonero, con imágenes de las cajas que llevan medicamentos, alimentos enlatados, pañales y artículos esenciales para bebés.

“Hoy no se trata de música, de escenarios ni de aplausos. Hoy se trata de algo mucho más grande, de tender una mano a quienes más lo necesitan”, expresó en su publicación y le hizo un llamado a sus colegas de la industria musical.