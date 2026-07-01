Estados Unidos desplegó 900 militares a Venezuela tras terremotos; la crisis humanitaria se agudiza

En medio de la tragedia vivida en Venezuela tras los dos terremotos de magnitud 7,1 y 7,5 ocurridos el pasado miércoles, 24 de junio, el Ejército de Estados Unidos ha desplegado a más de 900 efectivos para liderar y apoyar las labores de asistencia humanitaria en el vecino país. Así lo confirmó el general Francis Donovan, comandante del Comando Sur, quien agregó que esta fuerza se complementa con otros 800 efectivos posicionados en Puerto Rico y Curazao, listos para actuar si la emergencia lo requiere. Puede leer: ¿Cielo rojo en Caracas tras los terremotos? Esto es lo que pasó El despliegue estadounidense no solo incluye personal de tierra, como los marines que fueron los primeros en ayudar a remover escombros, sino también una robusta infraestructura tecnológica en donde destaca al menos cinco drones MQ-9 Reaper para sobrevolar las zonas afectadas, proporcionando inteligencia crítica sobre el estado de las carreteras y edificios colapsados, datos que son procesados por una unidad especializada en Miami para asistir a las autoridades locales. También se movilizaron cinco aviones C-17 Globemaster para rehabilitar aeropuertos y gestionar el flujo de ayuda internacional, evitando que los suministros se acumulen en los puntos de entrada. En el ámbito naval, el buque USS Fort Lauderdale opera con helicópteros UH-1Y Super Huey y aeronaves MV-22 Osprey para el traslado de suministros críticos y personal de rescate.

La crisis humanitaria se agudiza en Venezuela

A una semana de los sismos, el panorama en Venezuela es desolador. Las cifras oficiales dan cuenta de al menos 1.943 muertos y más de 10.500 heridos. No obstante, la ONU estima que podría haber hasta 50.000 personas desaparecidas, mientras que la Nasa calcula que unos 58.000 edificios han sido dañados o destruidos. Lea también | Terremotos en Venezuela: 1.943 muertos, 10.571 heridos y un rescate “milagroso” al sexto día La situación se agrava ante un inminente colapso sanitario. Ejemplo de esto es en Caracas, donde hospitales como el General del Oeste han tenido que improvisar quirófanos ante la falta de ascensores y servicios básicos. Los médicos advierten sobre una escasez crítica de insumos esenciales como gasas, tornillos y placas para cirugías, además del riesgo inminente de epidemias de sarampión, difteria y enfermedades infecciosas debido a la exposición prolongada de los pacientes a condiciones adversas. El otro tema a resolver es la inseguridad alimentaria. En el estado de La Guaira, la zona más devastada, la escasez de comida es generalizada. Se han reportado incidentes de violencia entre civiles que luchan por acceder a las provisiones. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU ha solicitado 50 millones de dólares para alimentar a medio millón de personas durante los próximos tres meses.

Respecto al impacto económico, se estima que los daños materiales ascienden a 6.700 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 6% del PIB venezolano. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Con Estados Unidos presente, en Venezuela se ha conformado una fuerza internacional de más de 1.600 rescatistas provenientes de Japón, Francia, Alemania, Argentina, México, España y Colombia, quienes luchan contra el tiempo para encontrar sobrevivientes entre las ruinas. Siga leyendo | Robos y saqueos: así es la otra cara de la tragedia en Venezuela

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