Video | En “lenguaje tarzaneado”, Maduro le pide a Estados Unidos que detenga despliegue militar: “Yes peace, no crazy war”

El líder del régimen venezolano bromeó hablando en inglés sobre el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que esta semana escaló al Pacífico en contra de los carteles del narcotráfico.

  • Maduro bromeó hablando en inglés durante una asamblea con sindicatos afines al chavismo. FOTO: Captura de video
Agencia AFP
hace 3 horas
bookmark

“¡No crazy war, please!”... El presidente Nicolás Maduro, aseguró en lo que él llamó un “lenguaje tarzaneado” que “Venezuela quiere paz” ante lo que considera una amenaza de invasión militar por parte de Estados Unidos en medio del despliegue militar que adelanta en el Caribe.

Y es que Estados Unidos desplegó en agosto destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales en aguas internacionales del Caribe. El 2 de septiembre este operativo realizó el primero de los nueve ataques contra embarcaciones y submarinos, dos de ellos en el Pacífico, en los que han matado al menos a 37 presuntos narcos.

Maduro ha tachado estas operaciones de amenaza y asedio, y asegura que su homólogo estadounidense, Donald Trump, busca un cambio de régimen en Venezuela para apropiarse del petróleo.

“No a la guerra”, dijo Maduro durante una asamblea con sindicatos afines al chavismo al dirigir un mensaje a trabajadores de Estados Unidos. “No war, no war, no war. Yes peace, yes peace, yes peace. Forever, forever, forever, peace forever. ¡No crazy war!, No a la guerra loca, ¡No crazy war please!... ¡Victory forever!”, aseguró.

“Esto se llama lenguaje tarzaneado, si se traduce en español tipo Tarzán sería: no guerra, no guerra, no guerra, sí paz, sí paz, sí paz, no querer guerra, no a la guerra de los locos, no a la locura de la guerra, esa sería la traducción verdad”, bromeó Maduro.

El término “tarzaneado” se refiere a un lenguaje donde se omiten artículos, preposiciones y conjugaciones complejas.

Frente al despliegue estadounidense en el Caribe, Maduro ha ordenado una serie de ejercicios militares. El más reciente activado la madrugada de este jueves, 23 de octubre, en 73 puntos de las costas venezolanas.

Maduro dijo, además, que en estos entrenamientos han probado equipamiento comprado a Rusia y a China. “Gracias al presidente (Vladimir) Putin, gracias a Rusia, gracias a China y gracias a muchos amigos en el mundo, Venezuela tiene un equipamiento para garantizar la paz”.

