Exsubsecretario del Tesoro de EE. UU. aseguró que dinero ilícito de Venezuela financió la campaña presidencial de Gustavo Petro

Marshall Billingslea, exsubsecretario del Tesoro para la Financiación del Terrorismo de Estados Unidos, afirmó ante el Senado de su país que recursos ilícitos del régimen de Nicolás Maduro habrían ingresado a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
“El punto clave aquí es que, al observar al régimen que ha fomentado la plaga socialista que se ha extendido por Latinoamérica, son los venezolanos. Es dinero venezolano corrupto y sucio el que financió la campaña de Petro”, dijo Billingslea durante su intervención, en la que también mencionó el presunto envío de fondos hacia otros países como México y Brasil.