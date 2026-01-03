Así siguieron decenas de venezolanos la caída de Maduro en las calles y establecimientos de Medellín

“Gracias al mono, a my friend, esto se compuso”, se oye en el parlante de una tienda de ropa en el Centro de Medellín, en clara referencia a la caída de Nicolás Maduro, el dictador venezolano.
A pesar de los más de 1.400 kilómetros que hay de distancia entre Caracas y Medellín, en la eterna primavera se sienten los efectos de las acciones militares que el gobierno de Donald Trump llevó a cabo en territorio venezolano en la madrugada de este sábado, 3 de enero.
Estas acciones militares dieron con la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes ya fueron trasladados ante los tribunales estadounidenses y allí responderían por delitos relacionados con conspiración narcoterrorista y tráfico de drogas.