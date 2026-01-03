Así siguieron decenas de venezolanos la caída de Maduro en las calles y establecimientos de Medellín

“Gracias al mono, a my friend, esto se compuso”, se oye en el parlante de una tienda de ropa en el Centro de Medellín, en clara referencia a la caída de Nicolás Maduro, el dictador venezolano. A pesar de los más de 1.400 kilómetros que hay de distancia entre Caracas y Medellín, en la eterna primavera se sienten los efectos de las acciones militares que el gobierno de Donald Trump llevó a cabo en territorio venezolano en la madrugada de este sábado, 3 de enero. Lea también: Venezolanos en España y Estados Unidos celebran la captura de Maduro entonando el himno nacional de su país Estas acciones militares dieron con la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes ya fueron trasladados ante los tribunales estadounidenses y allí responderían por delitos relacionados con conspiración narcoterrorista y tráfico de drogas.

Este anuncio fue recibido en Medellín, especialmente en el centro de la ciudad. Allí, en múltiples establecimientos de comercio con televisores encendidos los clientes siguen las informaciones sobre la captura del hasta hoy hombre fuerte de Venezuela. Para quienes salieron del vecino país hace tiempo, gran impresión causó la primera imagen divulgada de Maduro esposado, vendado, vistiendo una sudadera y a bordo de una embarcación estadounidense.

Esta fue la primera imagen publicada por Estados Unidos que muestra al dictador Nicolás Maduro capturado. Foto: @realDonaldTrump

Por otro lado, las preguntas en el Metro de Medellín tienen que ver con el devenir político y social del vecino país y los innegables efectos en nuestro territorio de estos acontecimientos.

En el occidente de la ciudad, los mototaxistas venezolanos que trabajan alrededor de la estación del metro de San Javier intercambiaban entre ellos los comentarios que sus parientes les contaron desde la madrugada sobre lo que ocurría en su país. Siga leyendo: Medellín es la ciudad de Colombia con mayor porcentaje de población venezolana, según ACNUR La noticia también provoca momentos de comentarios jocosos entre los ciudadanos, como un peatón que a modo de ironía le grita a un vendedor ambulante venezolano que es hora de que regrese a su tierra, lo que es respondido con una mueca de duda y resignación. Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia que Maduro y su esposa enfrentarán la justicia norteamericana, la exclamación ahogada que se escucha es: “Oí eso”.

Deteniéndose por momentos ante los televisores de los negocios, para enterarse de cómo ha evolucionado la situación luego de los hechos de la madrugada en Venezuela, la vida continúa con normalidad en las calles de la capital paisa, donde desde el parlante de la tienda vuelve a escucharse: “Esto va a empezar de nuevo”. La esperanza despierta para los más de 240.000 venezolanos que viven en la ciudad, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), y ya representan el 10 % de la población medellinense, siendo junto al departamento de Antioquia el segundo territorio con más presencia de venezolanos en Colombia.

Venezolanos se concentran en el Parque de las Luces

Con consignas como “este gobierno ya cayó”, desde las 2:00 de la tarde cientos de venezolanos se congregaron en el Parque de las Luces de Medellín. Entre los asistentes se encontraba Kimberly Escalante, quien señaló que los hechos relacionados con Nicolás Maduro le generan una mezcla de “felicidad, alegría y nostalgia”. La ciudadana venezolana explicó que vive desde hace casi siete años fuera de su país y que durante ese tiempo solo ha podido ver a su familia a través de videollamadas.

Cientos de personas se congregaron en el Parque de las Luces de Medellín para gritar consignas como “este gobierno ya cayó”, en medio de expresiones de celebración y expectativa. Foto: Manuel Saldarriaga