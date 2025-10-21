El expresidente francés Nicolas Sarkozy entra en prisión por asociación ilícita

Nicolas Sarkozy se convirtió este martes en el primer exjefe de Estado francés entre rejas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial por maniobrar para financiar ilegalmente con dinero libio su campaña electoral de 2007.
El presidente conservador entre 2007 y 2012 llegó poco antes de las 10H00 (08H00 GMT) a la cárcel parisina de la Santé para cumplir una pena de cinco años de prisión por asociación ilícita, impuesta por un tribunal en septiembre.
“Esta mañana encierran a un inocente”, escribió minutos antes en la red social X Sarkozy, quien denunció un “escándalo judicial” y un “viacrucis”. “La verdad triunfará”, pero “el precio a pagar habrá sido abrumador”, agregó.
Su condena estuvo acompañada de polémica porque el también marido de la cantante Carla Bruni cuestionó que el tribunal ordenara su ingreso en prisión sin esperar al resultado de su recurso. El juicio en apelación debe celebrarse en los próximos meses.