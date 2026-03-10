x

Niña de 12 años en Argentina se graduó de la universidad; tiene un IQ de 132

Mientras aún cursa el último año de primaria, una niña argentina de 12 años ya logró completar una diplomatura universitaria en comunicación digital. Conozca todos los detalles de su historia.

  Lara Ghione terminó una diplomatura universitaria a los 12 años mientras aún cursa el último grado de primaria en Rosario. FOTO: Lara Ghione vía instagram.
    Lara Ghione terminó una diplomatura universitaria a los 12 años mientras aún cursa el último grado de primaria en Rosario. FOTO: Lara Ghione vía instagram.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
Con apenas 12 años, Lara Ghione ya alcanzó un logro poco común para alguien de su edad: completar una diplomatura universitaria. La joven, que vive en Rosario, Argentina, finalizó en 2025 una formación en Community Management en la Universidad Abierta Interamericana, un programa enfocado en la gestión de contenidos y comunicación digital para marcas y organizaciones.



Lara cursó el programa junto con estudiantes adultos y presentó sus evaluaciones finales ante un jurado, al igual que el resto de los participantes. Según contó en entrevistas con medios argentinos, la experiencia le permitió interactuar con personas de distintas regiones del país y conocer nuevas perspectivas culturales. Mientras tanto, continúa asistiendo a la escuela primaria, donde cursa séptimo grado.

Su caso está relacionado con lo que los especialistas denominan altas capacidades intelectuales. Además, fue diagnosticada con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. De acuerdo con evaluaciones realizadas por profesionales, su coeficiente intelectual alcanza los 132 puntos, una cifra por encima del promedio.

Desde muy pequeña mostró señales de un desarrollo poco común. Su familia recuerda que logró mantenerse sentada sin ayuda cuando tenía apenas unos meses y que comenzó a hablar y formar frases antes de cumplir un año. A los dos años ya formulaba preguntas sobre política e historia y poco después empezó a leer de manera autónoma.



Ese ritmo acelerado de aprendizaje, sin embargo, también le generó dificultades en el sistema educativo tradicional. Según su familia, durante sus primeros años escolares el avance de los contenidos resultaba demasiado lento para ella y varias instituciones no encontraron la forma de acompañar su proceso. En total, cinco colegios rechazaron su inscripción.

Actualmente estudia en la escuela Biró, en el barrio Fisherton de Rosario. Allí combina sus estudios con actividades artísticas como la danza y el canto, además de mantener presencia en redes sociales, donde comparte experiencias sobre la neurodivergencia.

Durante la pandemia de COVID-19 también descubrió su interés por el mundo digital. En ese período aprendió a editar videos y a manejar herramientas de comunicación online, habilidades que más tarde se relacionarían con la diplomatura que decidió cursar.

A corto plazo, su objetivo es terminar la primaria y participar del viaje de egresados con sus compañeros. Al mismo tiempo, planea seguir formándose en áreas vinculadas con el arte y la comunicación. Según ha explicado, su forma de aprender puede ser diferente, pero eso no le impide avanzar en sus metas.

