“Fue un gran honor para mí conocer a María Corina, es maravillosa”: Donald Trump tras la reunión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió públicamente a su encuentro con la líder opositora venezolana María Corina Machado a través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, en el que elogió su figura y calificó la reunión como un honor personal. “Fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo”, escribió Trump. En contexto: María Corina Machado ya se reunió en la Casa Blanca con Donald Trump; le entregó la medalla del Nobel de Paz En su publicación, el mandatario estadounidense también confirmó que Machado le entregó la medalla del Premio Nobel de la Paz que ella recibió, gesto que describió como una muestra de respeto mutuo. “María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo. ¡Gracias, María!”, agregó.

El mensaje de Trump se conoció luego del encuentro sostenido durante este jueves en Washington, al que Machado llegó tras reunirse con congresistas en el Capitolio. A la salida, la líder opositora venezolana confirmó ante la prensa que efectivamente entregó la medalla al presidente estadounidense, aunque evitó responder si este aceptó formalmente el reconocimiento. Conozca: María Corina Machado tras su reunión en la Casa Blanca: “contamos con Trump para la libertad de Venezuela” Machado explicó que la entrega de la medalla tuvo un significado simbólico, al evocarla como un gesto de hermandad entre Estados Unidos y Venezuela. Recordó que hace más de 200 años el general Lafayette entregó a Simón Bolívar una medalla con el rostro de George Washington, símbolo de apoyo a la lucha por la libertad. “Doscientos años después, el pueblo de Bolívar le devuelve a Washington una medalla”, afirmó. La entrega del objeto ha generado debate, luego de que el Nobel Peace Center aclarara que, si bien los galardonados pueden disponer libremente de la medalla física, el título de Premio Nobel de la Paz no puede transferirse ni compartirse, y permanece asociado de manera permanente a la persona u organización distinguida.

Primer vistazo de la placa del Premio Nobel de Paz entregada por parte de la líder opositora venezolana, María Corina Machado al presidente Donald Trump. redes sociales.