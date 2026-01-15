María Corina Machado ya está en la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump

La opositora venezolana María Corina Machado llegó este jueves a la Casa Blanca para reunirse en un almuerzo con el presidente estadounidense Donald Trump, quien la recibe un día después de comunicarse vía telefónica con la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. En contexto: Delcy Rodríguez está intentando entorpecer la reunión de Machado con Trump: revelan su estrategia Machado llegó a la Casa Blanca poco antes de las 12:30 p. m. (hora local). Vestida con traje chaqueta blanco, se bajó de una camioneta, sin dar declaraciones, y fue acompañada para el almuerzo privado.

La Nobel de Paz 2025 fue escoltada al interior, pero no utilizó la entrada tradicional para dignatarios en el ala oeste de la Casa Blanca. La administración Trump mantuvo un tono discreto ante este encuentro, después de que el mandatario hubiera dicho la semana pasada que sería “un honor” recibir a Machado, y aún más la idea de “compartir” de alguna manera el Nobel que él ansiaba y que se llevó la líder venezolana. Machado le dedicó el Nobel a Trump, y luego lanzó la idea de compartir el premio con él, algo que la Academia noruega aclaró que no era posible. Tras el almuerzo con Trump, Machado se reunirá con un grupo de senadores en el Capitolio después de las 3:00 de la tarde. En video: Estados Unidos incautó sexto buque petrolero en el Caribe El encuentro entre Trump y Machado se da días después de la visita de la líder opositora al Vaticano, donde sostuvo una reunión con el papa León XIV.

El Vaticano no proporcionó ningún detalle del encuentro, y el nombre de la opositora venezolana figuró simplemente en la lista de personas recibidas por el papa durante la mañana del pasado lunes 12 de enero. Algunas fotos de la reunión circularon en redes sociales.

La doble agenda de Trump con el régimen y la oposición venezolana

Trump provocó un “terremoto” en la geopolítica tras lanzar un ataque para capturar y trasladar a Estados Unidos al ahora depuesto presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, acusados de narcotráfico. Siga leyendo: Revelan transcripción completa de la comparecencia de Maduro en Nueva York; busca “inmunidad soberana” para anular el juicio La operación fue recibida en un primer momento con euforia por la oposición. Pero Trump enseguida echó un balde de agua fría al declarar que Machado era una “persona muy amable”, pero que no la veía como líder del país; por eso aceptó que la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumiera como presidente interina. Precisamente con ella mantuvo una “larga” conversación telefónica el miércoles. Hablaron sobre petróleo, minerales, comercio o seguridad, reveló el presidente. Rodríguez es una líder “estupenda”, aseguró Trump.