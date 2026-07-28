Incendios en España y Francia dejan más de 120.000 hectáreas quemadas

Los bomberos de España y Francia viven horas críticas este martes para contener incendios forestales de proporciones históricas que han convertido en un infierno la vida de miles de personas, antes de la llegada de una nueva ola de calor.
Días de angustia dieron paso a un optimismo moderado en las últimas horas en ambos países, que suman más de 120.000 hectáreas quemadas en estos fuegos, cientos de casas destruidas y cientos de miles de habitantes y turistas desalojados.
El Gobierno español mantiene desde la semana pasada la emergencia nacional por los fuegos en la región de Madrid, las provincias aledañas de Ávila y Toledo y en Castellón, en el este del país. El incendio de Ávila es el peor de la historia reciente del país.
El Ministerio del Interior levantó este martes la orden de evacuación en 13 localidades de Madrid y Ávila, a partir de las 17H00 locales (15H00 GMT).