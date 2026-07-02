OMS declara el fin del brote de hantavirus tras cuarentena del último contagiado

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró este jueves que el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que desató alarma internacional, terminó, después de que la última persona saliera de la cuarentena.

El jefe de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró en una rueda de prensa que está “muy complacido de decir que la OMS considera que el brote de hantavirus terminó”.

Se registraron 13 casos relacionados con el crucero que zarpó del extremo sur de Argentina, incluidos tres fallecidos.

“La última persona que había estado en contacto con alguien expuesto al hantavirus a bordo del crucero MV Hondius ha terminado su período de cuarentena, ha dado negativo en los análisis y ha regresado a su casa”, declaró Ghebreyesus en Ginebra. “No se ha notificado ningún otro caso desde el 25 de mayo”, agregó.

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En total, dijo el alto funcionario, se “han identificado y seguido más de 650 contactos por parte de las autoridades sanitarias en 33 países y territorios”.