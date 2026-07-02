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OMS declara el fin del brote de hantavirus tras cuarentena del último contagiado

El brote de esta enfermedad estuvo vinculado a un crucero que partió desde Argentina y que desencadenó una serie de infectados en diversas partes del mundo.

  • La Organización Mundial de la Salud declaró el fin del brote de un virus que generó pánico por su propagación en turistas de diferentes nacionalidades que iban en un crucero. Foto: AFP
    La Organización Mundial de la Salud declaró el fin del brote de un virus que generó pánico por su propagación en turistas de diferentes nacionalidades que iban en un crucero. Foto: AFP
Agencia AFP
hace 2 horas
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El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró este jueves que el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que desató alarma internacional, terminó, después de que la última persona saliera de la cuarentena.

El jefe de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró en una rueda de prensa que está “muy complacido de decir que la OMS considera que el brote de hantavirus terminó”.

Se registraron 13 casos relacionados con el crucero que zarpó del extremo sur de Argentina, incluidos tres fallecidos.

“La última persona que había estado en contacto con alguien expuesto al hantavirus a bordo del crucero MV Hondius ha terminado su período de cuarentena, ha dado negativo en los análisis y ha regresado a su casa”, declaró Ghebreyesus en Ginebra. “No se ha notificado ningún otro caso desde el 25 de mayo”, agregó.

Lea también: La cuenta regresiva para el fin del brote de hantavirus ya comenzó: esto dice la OMS

En total, dijo el alto funcionario, se “han identificado y seguido más de 650 contactos por parte de las autoridades sanitarias en 33 países y territorios”.

Los 13 casos identificados en este episodio constituyen apenas un puñado frente a las decenas de miles de infecciones por hantavirus —un virus poco frecuente para el que no existe vacuna ni tratamiento específico— registradas cada año.

Pero la mayoría de estas infecciones se deben a un contagio directo a partir de un animal, generalmente un roedor.

La preocupación aquí se centraba en el riesgo de transmisión de persona a persona: la cepa implicada, conocida como de los Andes, es la única conocida que permite este tipo de contagio.

El 1 de abril de este año el crucero MV Hondius, de bandera neerlandesa, zarpó del puerto de Ushuaia, en Tierra del Fuego, Argentina, con destino a Cabo Verde, con escalas en islas aisladas del Atlántico Sur.

Tras descubrirse el brote, el barco se dirigió a Tenerife, en el archipiélago español de las Canarias, para evacuar allí el 10 de mayo a más de 120 pasajeros.

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El crucero atracó finalmente el 18 de mayo en el puerto de Róterdam, en los Países Bajos, con una tripulación reducida obligada a varias semanas de cuarentena. El origen del foco aún no ha sido identificado.

Siga leyendo: Estos son los países con mayores reportes de hantavirus en el mundo, ¿está Colombia?

Preguntas y respuestas

¿Qué anunció la OMS sobre el brote de hantavirus?
La OMS confirmó que el brote asociado al crucero MV Hondius terminó porque no hubo nuevos casos desde el 25 de mayo y la última persona en cuarentena dio negativo
¿Cuántos casos dejó el brote?
Se confirmaron 13 casos relacionados con el crucero, incluidos tres fallecimientos.
¿Por qué este brote fue diferente?
Porque estuvo asociado a la cepa Andes del hantavirus, la única conocida con evidencia de transmisión entre personas.
¿Cómo se transmite normalmente el hantavirus?
La mayoría de los contagios ocurren por contacto con excrementos, orina o saliva de roedores infectados. La transmisión entre personas es excepcional y se ha documentado principalmente con la cepa Andes.
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