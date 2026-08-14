Sergio Piñeros Botero es el nuevo director de la Anla en el gobierno de Abelardo de la Espriella

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella definió el liderazgo de la gestión de licencias ambientales en el país. Sergio Arturo Piñeros Botero fue designado como nuevo director general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Le puede interesar: Los nuevos nombramientos de Abelardo de la Espriella: quiénes son y qué cargos ocuparán Su llegada sitúa al frente de la entidad a un perfil técnico con trayectoria previa en la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca, el Instituto para el Desarrollo Sostenible Quinaxi, el Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Asuntos Ambientales (Ideam) y el Ministerio de Ambiente. La designación fue confirmada por el Ministerio de Ambiente, que ahora es liderado por el biólogo marino, investigador y líder ambiental, Fabio Arjona Hincapié. La misión de Sergio será “liderar la Anla para fortalecer una gestión técnica, transparente y rigurosa que contribuya a la protección del ambiente y al desarrollo sostenible del país”.

Formación y primeros años de gestión

Piñeros Botero es ingeniero civil egresado de la Universidad Javeriana, con especialización y maestría en derecho urbano y gestión urbanística de la Universidad del Rosario de Bogotá. Su recorrido profesional en el sector ambiental inició formalmente en el Instituto para el Desarrollo Sostenible Quinaxi, donde laboró entre julio de 2001 y agosto de 2006 como director encargado y coordinador de proyectos. En ese periodo, entre 2003 y 2004, trabajó con las CAR de Cundinamarca, Caldas y Cauca en dirección, coordinación e ingeniería de proyectos sobre cuencas hidrográficas y sistemas de indicadores ambientales. Asimismo, entre junio de 2003 y julio de 2006 ejerció como asesor en la Empresa de Energía de Bogotá en la mitigación del impacto del embalse Muña y la elaboración del plan de manejo ambiental del embalse Tominé.

Posteriormente, ejerció la docencia en la Maestría de Gestión Ambiental de Hidrosistemas de la Universidad Javeriana. Una carrera que suma más de 10 años de experiencia entre la academia y el sector público ambiental. De forma paralela, entre 2007 y 2012 laboró en la CAR de Cundinamarca como subdirector encargado de recursos naturales y áreas protegidas, subdirector de Planeación y Sistemas de Información, y asesor de la dirección general. En dicha entidad gestionó ordenamiento de cuencas, declaratoria de zonas de importancia ambiental, planes de manejo, relación con 104 entes territoriales y administración de parques y distritos de riego.

Sergio Arturo Piñeros Botero, nuevo director general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). FOTO: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Entre junio y octubre del año 2012 ocupó la dirección de la oficina de planeación del Ideam. A partir de esa fecha se desempeñó como consultor independiente en ordenamiento territorial y gestión ambiental. Desde 2014 asumió como gerente general y socio principal de la firma de consultoría Siglo XXII. Adicionalmente, fue asesor del despacho del ministro de Ambiente Ricardo Lozano durante el gobierno de Iván Duque Márquez.

Contexto del sector y posturas sobre licenciamiento

El nombramiento se produce en el marco de la gestión del nuevo ministro Arjona Hincapié, caracterizado por una postura favorable a la minería y la infraestructura en zonas específicas, la agilización de trámites y la vinculación del sector privado. Sobre el proceso de licencias, Arjona afirmó en Noticias Caracol que “el licenciamiento ambiental no es ciencia de cohetes, tiene que tener unos tiempos específicos. La consulta previa no puede ser un mecanismo extorsivo”. Frente a debates como la minería en Santurbán, el jefe de la cartera ambiental detalló lo siguiente. “Se ha generado una discusión ideológica, pero hay que delimitar el páramo, mirar las zonas de aprovechamiento y formalizar la minería que existe. Una minería industrial alrededor podría ayudar a la formalización”, en referencia a la empresa Aris Mining, junto con la reiteración de que la consulta previa debe dejar de ser un mecanismo extorsivo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

Sergio cuenta con más de 10 años de experiencia en ordenamiento territorial, planeación y gestión ambiental. FOTO: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

“Bajo su liderazgo (el de Sergio), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales consolidará una gestión transparente, efectiva y comprometida con el desarrollo sostenible de Colombia”, concluyó el Ministerio de Ambiente. También le puede interesar: “Se va a volar” y “quiere huir”: la advertencia de políticos al permiso del Senado para que Petro salga del país

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