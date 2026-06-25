La cuenta regresiva para el fin del brote de hantavirus ya comenzó: esto dice la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este miércoles que declarará el fin del brote de hantavirus relacionado con el crucero neerlandés MV Hondius el próximo 2 de julio, siempre que no se detecten nuevos contagios entre las 54 personas que permanecen en cuarentena.
El anuncio fue realizado por el director general de la entidad, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante su rueda de prensa semanal, en la que también informó que la investigación sobre el origen del brote y su transmisión continuará.