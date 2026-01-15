Países europeos envían misión militar a Groenlandia en medio de amenazas de Trump

Una misión militar europea comienza a operar este jueves en Groenlandia, un día después de una reunión en Washington entre funcionarios estadounidenses, daneses y groenlandeses que concluyó con un “desacuerdo fundamental” sobre ese territorio ártico que el presidente Donald Trump ansía anexionar. El mandatario republicano argumenta que Estados Unidos necesita controlar esa isla semiautónoma administrada por Dinamarca por razones de seguridad nacional, ya que, de no hacerlo, la ocuparían Rusia o China. Lea también: Trump planea hacer una oferta de compra a Dinamarca por Groenlandia, ¿de qué se trata? La Casa Blanca ha dicho que analiza comprarla, sin descartar una intervención militar en el territorio rico en hipotéticos recursos mineros. Francia, Suecia, Alemania y Noruega anunciaron el miércoles que desplegarán personal militar en Groenlandia para una misión de reconocimiento que, según una fuente del Ministerio de Defensa francés, se inscribe en el marco del ejercicio danés “Arctic Endurance”. “Las primeras unidades militares francesas ya están en camino. Otras les seguirán”, precisó el presidente francés, Emmanuel Macron, en la red social X.

Ello “con vistas a posibles contribuciones militares destinadas a apoyar a Dinamarca en la garantía de la seguridad en la región, por ejemplo, en el ámbito de las capacidades de vigilancia marítima”, explicó el Ministerio de Defensa alemán. Esta “exploración de Groenlandia” tendrá lugar de jueves a sábado, explicó, y añadió que participará en ella un “equipo de reconocimiento” compuesto por 13 miembros de las fuerzas armadas alemanas. El miércoles, el ministro danés de Relaciones Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, denunció la voluntad de Trump de “conquistar” la isla ártica, tras la reunión en la Casa Blanca con altos funcionarios estadounidenses. “El presidente ha expresado claramente su punto de vista y nosotros tenemos una posición diferente”, declaró a los periodistas.

La reunión que no salió bien en la Casa Blanca

“Por lo tanto, seguimos teniendo un desacuerdo fundamental, pero también aceptamos estar en desacuerdo”, añadió, al anunciar la creación de un “grupo de trabajo de alto nivel” para estudiar “una vía común para avanzar”. El ministro danés y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, fueron recibidos en la Casa Blanca por el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. “Ha sido muy intenso para todos nosotros, pero quiero decirles que la reunión de hoy ha ido muy bien”, comentó por su parte Motzfeldt.

“Tengo muy buenas relaciones con Dinamarca, y veremos cómo evoluciona todo esto. Creo que se encontrará una solución”, matizó posteriormente Trump, que no participó en la reunión, a los periodistas en la Casa Blanca. Unas horas antes, reiteró en su red Truth Social que Estados Unidos “necesita Groenlandia”, escasamente poblada y cuyo deshielo podría liberar rutas marítimas clave, “por razones de seguridad nacional”. “Es vital para el Domo Dorado que estamos construyendo”, añadió el mandatario, en la primera ocasión que establece un vínculo entre ese gigantesco proyecto estadounidense de escudo antimisiles y la posesión del territorio.

Trump y su insistencia por anexar Groenlandia a Estados Unidos