Papa León XIV envió mensaje de Navidad por Gaza

En su primera Navidad como papa, León XIV envió un mensaje sobre la situación humanitaria en Gaza. En su sermón, el papa destacó la difícil situación humanitaria en Gaza, después de una extenuante guerra de dos años entre Hamás e Israel que dejó decenas de miles de muertos y obligó a la población a desplazarse.
Le puede interesar: El papa León XIV en su primera misa de Navidad: “El nacimiento del Señor es el nacimiento de la paz”.
En ese sentido, recordó las “tiendas de campaña de Gaza, expuestas desde hace semanas a la lluvia, el viento y el frío” y los cientos de miles de gazatíes que pasan el invierno en condiciones extremas.