Papa León XIV envió mensaje de Navidad por Gaza

En su primera Navidad como papa, León XIV envió un mensaje sobre la situación humanitaria en Gaza. En su sermón, el papa destacó la difícil situación humanitaria en Gaza, después de una extenuante guerra de dos años entre Hamás e Israel que dejó decenas de miles de muertos y obligó a la población a desplazarse. Le puede interesar: El papa León XIV en su primera misa de Navidad: “El nacimiento del Señor es el nacimiento de la paz”. En ese sentido, recordó las “tiendas de campaña de Gaza, expuestas desde hace semanas a la lluvia, el viento y el frío” y los cientos de miles de gazatíes que pasan el invierno en condiciones extremas.

Así fue la Navidad en Gaza En Gaza, la minúscula comunidad católica asistió a la misa del Gallo la noche del miércoles en el único templo de esta confesión en esa zona. “La guerra, en todas sus formas, ha sido durísima para todos los que vivimos en esta tierra. Esperamos que este año marque el inicio de una nueva fase, en la que termine por completo la guerra y vuelva la vida a Gaza”, dijo a AFP Elias Al Jalda, un cristiano gazatí. “Nuestras celebraciones son muy limitadas. Intentamos vivir lo mejor posible con lo que tenemos, y esperamos que el próximo año traiga más paz y amor”, añadió Rami al Far, otro fiel que asistió.

La guerra de Gaza, consecutiva a la ofensiva del movimiento islamista Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, obligó a anular los dos últimos años las celebraciones en Belén, la ciudad palestina donde según la Biblia nació Jesús. Sin embargo, con la tregua en Gaza, la localidad cisjordana recuperó el espíritu festivo. Cientos de fieles se congregaron en la misa del Gallo en la iglesia de la Natividad. Mensaje del papa a América El pontífice estadounidense y peruano también tuvo palabras para América Latina y sus líderes y para los migrantes que “recorren el continente” en busca de un futuro mejor. “Que el Niño Jesús inspire a quienes tienen responsabilidades políticas en América Latina para que (...) se le dé espacio al diálogo por el bien común y no a las exclusiones ideológicas y partidistas”, declaró tras la misa.