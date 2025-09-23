Pasajeros entraron en caos en vuelo en EE. UU. tras anuncio de tarifa de $100.000 a visa H-1B de Trump

El anuncio del presidente Donald Trump de imponer una tarifa anual de 100.000 dólares a las solicitudes de visa H-1B generó caos en aeropuertos de Estados Unidos y preocupación global en sectores que dependen del talento extranjero. La medida, que entró en vigor el 21 de septiembre, busca —según la Casa Blanca— proteger el empleo de los trabajadores nativos frente a especialistas extranjeros.
Uno de los episodios más llamativos ocurrió en el vuelo San Francisco–Dubái de Emirates, donde decenas de pasajeros de origen indio decidieron abandonar la aeronave tras enterarse de la nueva política. Un video difundido en redes sociales, y verificado por NBC News, mostró cómo las personas caminaban por los pasillos de regreso a la terminal, mientras el piloto explicaba por altavoces que se trataba de una situación “sin precedentes”.