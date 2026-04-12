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Perú extiende elecciones al lunes tras caos logístico que impidió votar a 63.000 personas

La medida busca mitigar el malestar generado en una jornada marcada por retrasos y una inusual intervención policial en la sede de la autoridad electoral.

  • Manifestantes muestran carteles que dicen “Fraude” mientras participan en una protesta tras los primeros resultados de la elección presidencial frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Lima. Foto: AFP
    Manifestantes muestran carteles que dicen “Fraude” mientras participan en una protesta tras los primeros resultados de la elección presidencial frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Lima. Foto: AFP
Agencia AFP
hace 3 horas
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La autoridad electoral del Perú informó que ampliará la jornada de elecciones para que unas 63.000 personas que se quedaron sin votar por falta de cédulas, ánforas y otros materiales de sufragio puedan hacerlo en sus lugares de votación.

Los comicios del domingo estuvieron marcados por problemas logísticos, el malestar entre los candidatos y una intervención policial en la sede de la autoridad electoral.

El “JNE dispone ampliar el horario de votación, desde las 07:00 horas hasta las 18:00 horas, del lunes 13 de abril, en aquellos centros de votación donde la ciudadanía no pudo ejercer su derecho al sufragio este 12 de abril”, dijo el Jurado Nacional de Elecciones de ese país en su cuenta de X (antes Twitter).

”63 mil personas sin votar”

Los comicios en el país latinoamericano estuvieron marcados por grandes conflictos y manifestaciones posteriores a las fallas en las mesas de votación durante la jornada de este domingo.

Policías y fiscales ingresaron a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) luego de que más de 60.000 electores se quedaron sin votar en las elecciones presidenciales por la falta de instalación de sus mesas de sufragio en Lima, informó la institución policial.

Durante la mañana, el organismo electoral indicó que hubo retrasos en la entrega de cédulas, ánforas y otros materiales electorales en centros de sufragio en algunos distritos de Lima.

Agentes de la policía anticorrupción y fiscales “realizan diligencias en la ONPE y en la empresa” encargada de repartir cédulas, ánforas y otros materiales electorales, dijo la Dirección contra la Corrupción de la Policía (Dircocorp), en la red social X.

Según una disposición de las autoridades electorales, las mesas no instaladas hasta las 12H00 locales (17H00 GMT) debían ser anuladas, pero el plazo se amplió por los retrasos en la distribución dos horas más hasta las 14H00 locales (19H00 GMT).

Cumplido el plazo, no se abrieron 211 mesas de sufragio en la capital.

En 15 locales de votación “no se lograron instalar 211 mesas de sufragio, lo cual tuvo impacto en 63.300” electores, dijo Piero Corvetto, jefe de la ONPE.

La Fiscalía indicó que estas diligencias buscan “evitar vulneraciones a los derechos de los ciudadanos al voto”, en X.

Los resultados en boca de urna

La candidata derechista Keiko Fujimori lidera, hasta el momento, los sondeos a boca de urna con más del 16% de las preferencias en las presidenciales del domingo en Perú, según las encuestadoras privadas Ipsos y Datum.

Ambas prevén un balotaje entre Fujimori y uno de cuatro candidatos que pelean el segundo lugar en unas elecciones muy reñidas.

Lea también: Perú elige entre 35 candidatos a su noveno presidente en 10 años

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