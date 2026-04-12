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Perú elige entre 35 candidatos a su noveno presidente en 10 años

Los peruanos salieron a una jornada electoral para elegir al siguiente mandatario en un país donde el voto es obligatorio.

  • Los peruanos tendrán las urnas abiertas hasta las 6:00 p. m. hora local. Foto: AFP
    Los peruanos tendrán las urnas abiertas hasta las 6:00 p. m. hora local. Foto: AFP
Agencia AFP
hace 2 horas
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Los peruanos, en un clima de agotamiento por el crimen y la inestabilidad política, eligen este domingo a un nuevo presidente entre 35 candidatos, en unos comicios empañados por retrasos en la apertura de algunas mesas de sufragio que obligaron a extender los horarios de votación.

Perú, con sufragio obligatorio, ha tenido ocho presidentes desde 2016, la mitad de ellos destituidos por un parlamento que concentra el rechazo de la población.

Lea también: Jefe del Congreso asume la Presidencia en Perú tras la destitución de Dina Boluarte, cuya popularidad rozó el 2 %

La jornada comenzó a las 7:00 a. m. hora local, pero varios puestos de votación de la capital continuaban cerrados al mediodía, mientras cientos de votantes hacen filas y algunos denuncian un supuesto fraude bajo un clima caluroso y húmedo.

“Hay adultos mayores, personas que han venido con sus bebés en brazos, y no han abierto las mesas”, dijo disgustada a la AFP la votante Elva Ramos, de 49 años, en el turístico distrito de Miraflores.

La autoridad electoral amplió una hora más el plazo para votar, hasta las 6:00 p. m. hora local.

Buena parte de los peruanos no confía en sus políticos, a quienes responsabilizan de la peor ola criminal desde el conflicto del Estado peruano con la guerrilla maoísta Sendero Luminoso (1980-2000).

“Todo está pésimo. La delincuencia nos dominó y prácticamente ya acabó con nosotros”, dijo Raúl Cabana, obrero de 45 años, quien votó cerca del centro de Lima.

Entre 2018 y 2025, los homicidios se duplicaron y las extorsiones se multiplicaron por ocho. La principal preocupación de los peruanos es la violencia que coincide con la llegada de grupos criminales extranjeros, en guerra con los locales. Los discursos de campaña se enfocaron en combatirlos con mano de hierro.

Las encuestas prevén un cabeza a cabeza entre candidatos mayoritariamente de derecha, liderados por Keiko Fujimori, hija del fallecido expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000).

Varios candidatos apuestan por medidas radicales como cárceles rodeadas de serpientes, premios por matar criminales o retirar al país de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

¿Quiénes son los que tienen más opciones de pasar a una segunda vuelta?

Los electores “llegan muy incrédulos, muy inseguros, sin fe en la política, sin reconocer liderazgos sólidos que orienten el voto”, dice el sociólogo David Sulmont.

Las preferencias están repartidas entre siete candidaturas con posibilidades de pasar a un balotaje en junio. Ninguna supera el 15% de intención de voto.

En una entrevista con la AFP en vísperas de la elección, Fujimori prometió expulsar migrantes irregulares, atraer inversiones estadounidenses y sumarse al bloque de gobiernos de derecha de la región que crece con el apoyo de Donald Trump.

La siguen de cerca el empresario centrista Ricardo Belmont, el outsider populista Carlos Álvarez, el millonario Rafael López Aliaga y los izquierdistas Roberto Sánchez, Alfonso López Chau y Jorge Nieto.

En 2021, el izquierdista Pedro Castillo (2021-2022) llegó de sorpresa a la presidencia pese a que una semana antes de la primera vuelta figuraba séptimo en las encuestas.

El domingo pasado aún había un 16% de indecisos y otro 11% pensaba no votar por nadie, según Ipsos.

Siga leyendo: Perú y su cifra récord de presidentes: va por el noveno en una década, ¿por qué no duran en el poder?

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