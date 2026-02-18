Perú y su cifra récord de presidentes: va por el noveno en una década, ¿por qué no duran en el poder?

Perú vive una inestabilidad política desde hace una década que este martes alcanzó un nuevo récord cuando el Congreso destituyó al presidente interino José Jerí, el séptimo jefe de Estado desde 2016 sin poder completar el período constitucional de cinco años, pues Ollanta Humala fue el último en terminar su lustro en julio de ese año.
La estadística demuestra que la presidencia peruana devino en un trabajo de alto riesgo en la última década. En ese lapso, solo uno de siete mandatarios completó su período.
El nombre del noveno presidente se conocerá este miércoles cuando el Congreso elija a su nuevo jefe, quien automáticamente se convertirá en mandatario encargado en reemplazo de Jerí. Gobernará hasta julio, tras las elecciones generales de abril.