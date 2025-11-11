El imponente portaviones USS Gerald Ford, el más grande del mundo, ya se incorporó al despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

El portaviones más grande del mundo se incorporó este martes al operativo de la Marina de Estados Unidos contra el tráfico de drogas procedente de Latinoamérica, un despliegue que Venezuela ve como una forma de presión para provocar la salida del presidente Nicolás Maduro. El Comando Sur de las Fuerzas Navales de EE. UU. afirmó en un comunicado que el USS Gerald R. Ford, cuyo despliegue se ordenó hace casi tres semanas, entró en su zona de responsabilidad, que abarca América Latina y el Caribe. Lea aquí: Despliegue bélico de EE. UU. en el Caribe: una advertencia a narcos y un golpe a opositores políticos El portaviones más grande del mundo “reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, vigilar y desarticular a los actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y nuestra seguridad en el hemisferio occidental”, afirmó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.

De acuerdo con USNI News, medio de la Naval norteamericana, el portaviones, cuya orden de incorporarse al despliegue se dio el 24 de octubre, viajó desde el Mar Mediterráneo a través del Estrecho de Gibraltar el 4 de noviembre. “El Ford y sus escoltas habían estado merodeando frente a la costa occidental de África, justo fuera del límite del comando de combate que comienza a unas pocas millas al oeste de Cabo Verde, frente a la costa de Senegal y justo al sur del Trópico de Cáncer”, explicaron. Siga leyendo: Senado de EE. UU. hundió proyecto que limitaría a Trump antes de ordenar operaciones militares en Venezuela Parte de la escolta de este colosal portaviones, los destructores de misiles guiados USS Bainbridge (DDG-96), USS Mahan (DDG-72) y USS Winston Churchill (DDG-81), viajó con él hasta el Caribe. De hecho, se observó al Bainbridge frente a la costa de Puerto Rico la madrugada de este martes 11 de noviembre, justo cuando en Estados Unidos se celebra el Día de los Veteranos (Veterans Day).

El gobierno de Donald Trump ha realizado desde principios de septiembre una veintena de ataques en el Caribe y el Pacífico en los que han muerto 76 presuntos narcos, según la Casa Blanca. Le puede interesar: Estados Unidos atacó otras dos presuntas narcolanchas en el Pacífico: el bombardeo dejó seis muertos Estados Unidos aún no ha presentado pruebas de que las embarcaciones se utilizaran para el tráfico de drogas o supusieran una amenaza para el país. Las operaciones estadounidenses han despertado el temor en Caracas, que considera este despliegue una forma de presionar para conseguir el derrocamiento de Nicolás Maduro.

Bloque de preguntas y respuestas