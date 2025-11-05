Maduro llama a prepararse para una eventual “lucha armada” contra Estados Unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el país debe estar listo para una eventual confrontación militar si Estados Unidos llega a atacar su territorio. La declaración fue hecha durante un congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en medio de crecientes tensiones con Washington por el despliegue de fuerzas estadounidenses en el mar Caribe.
Aunque el mandatario no detalló las estrategias aprobadas, afirmó que recibió un documento con “un conjunto de ideas para pasar de la lucha no armada a la lucha armada” con el fin de defender la soberanía nacional. Maduro indicó que estas propuestas forman parte del “concepto estratégico de la defensa integral de la patria”, y ordenó su ejecución inmediata en todo el territorio venezolano.
