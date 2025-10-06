Primer ministro de Francia renunció tras menos de un mes en el cargo: se agrava la crisis política en el país europeo

El presidente francés, Emmanuel Macron, aceptó la dimisión de Sébastien Lecornu, su tercer primer ministro en un año, horas después de anunciar un nuevo gabinete que no convenció a la oposición ni a sus aliados.
Su dimisión recrudece la profunda crisis política en Francia desde las elecciones legislativas de 2024, que dejaron una Asamblea Nacional (cámara baja) sin mayorías y dividida en tres grandes bloques: izquierda, centroderecha gobernante y ultraderecha.
La líder ultraderechista Marine Le Pen, cuyo partido lidera los sondeos, consideró “absolutamente necesario” un nuevo adelanto electoral de las legislativas, mientras que el izquierdista Jean-Luc Mélenchon urgió a destituir a Macron, cuyo mandato termina en 2027.