Francia es el primer país europeo en prohibir las redes para menores, ¿cómo funciona en otros países del mundo?

Un proyecto de ley presentado ante el Congreso de la República por el representante a la Cámara Jesús Lorduy propone regular el acceso y uso de las redes sociales por parte de menores de 16 años en Colombia. Sin embargo, no somos el primer país del mundo en tomar aquella iniciativa o en estudiarla.

Australia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, España, Portugal, Alemania, Grecia, Malasia, Turquía, Dinamarca, Chipre, Brasil, Noruega, Austria e Irlanda ya adoptaron o buscan adoptar medidas para restringir el uso de redes sociales a menores de 16 años.

Algunos países tienen ya normas vigentes; otros están apenas con acuerdos políticos, controles parciales y proyectos pendientes. Entre los países con el camino más avanzado están Malasia (donde la restricción es para menores de 16) y Turquía (donde restringen el uso de redes a menores de 15).

Las aplicaciones restringidas en Malasia son Facebook, Instagram, TikTok y YouTube; la medida empezó a regir apenas el 1 de junio.

La normativa obliga a las plataformas tecnológicas a verificar la edad de quienes utilizan sus servicios y establece un periodo de adaptación para revisar las cuentas creadas antes de que la medida entrara en vigencia.

Asimismo, los usuarios menores de edad tendrán un tiempo determinado para descargar fotografías, videos y otros archivos almacenados antes de que sus perfiles sean cerrados. La ley asigna la responsabilidad del cumplimiento a las empresas digitales, sin prever sanciones para los padres o acudientes.

En caso de incumplimiento, las compañías podrán enfrentar multas de hasta 10 millones de ringgits (unos US$2,5 millones), una disposición que también implica nuevas exigencias operativas y económicas para las plataformas digitales.

En Turquía el funcionamiento es parecido, sin embargo, extendieron la restricción también a los videojuegos.

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En Francia, por ejemplo, la restricción de uso de redes sociales para menores de 15 años comenzó este martes luego de que el Parlamento aprobara la propuesta. En el Senado se aprobó con 279 votos a favor y 81 en contra. En la Cámara la diferencia fue mayor: 243 votos a favor y solo dos en contra.

“Si tienes menos de 15 años, se te cerrará la cuenta”, dijo la ministra delegada del Sector Digital, Anne Le Hénanff.

“Francia abre el camino en Europa para proteger a nuestros niños y adolescentes. Seguimos adelante”, añadió el presidente Emmanuel Macron, quien también dijo: “Me comprometí a ello y ahora ya está aprobado: las redes sociales estarán prohibidas para los menores de 15 años desde el inicio del curso escolar”.

La entrada en vigor se dará en dos etapas: desde el 1 de septiembre, cuando los alumnos regresen a clases, los menores de 15 años no podrán crear nuevas cuentas en las plataformas alcanzadas por la ley. La restricción se extenderá a las cuentas ya existentes a partir de enero de 2027. La norma no contempla sanciones para los menores ni para sus padres, y tampoco fija castigos explícitos para las plataformas.

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La responsabilidad de comprobar la edad de los usuarios recaerá en las plataformas, que deberán implementar uno o varios sistemas de verificación entre los que los usuarios puedan elegir. La ministra delegada del Sector Digital, Anne Le Hénanff, sostuvo que el plazo es viable porque ya existen herramientas de este tipo y otras están en desarrollo.

La ley contempla excepciones para enciclopedias en línea y proyectos digitales con fines educativos.

Por otro lado, en Dinamarca y Chipre llegaron a un acuerdo más flexible: los menores pueden tener redes sociales desde los 13 años si cuentan con la autorización de un adulto. Esta misma medida la adoptó Brasil.

Los demás países mencionados aún están discutiendo proyectos de Ley o acuerdos, como es el caso de Colombia.

Aquel mismo debate sigue su curso en el Reino Unido. En junio, la propuesta del gobierno británico de prohibir las redes sociales a menores de 16 años no recibió respaldo ni en las grandes tecnológicas ni en las organizaciones de protección infantil.

Las reacciones, lejos de dividirse en bandos previsibles, coinciden en que prohibir el acceso no hace más seguros a los adolescentes, simplemente los desplaza hacia espacios sin ningún tipo de control.

YouTube fue una de las primeras en reaccionar. En declaraciones recogidas por The Guardian, la plataforma advirtió que la medida podría fomentar el uso de servicios menos seguros y limitar el acceso de los jóvenes a “experiencias seleccionadas, supervisadas y beneficiosas”.

El argumento no es menor, pues gran parte del contenido educativo y de acompañamiento que consumen los adolescentes en internet pasa por plataformas reguladas, con mecanismos de moderación que las alternativas no oficiales simplemente no tienen.

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