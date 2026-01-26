Ni las heladas temperaturas los detienen: miles de estadounidenses marchan contra ICE y política migratoria de Trump

Con temperaturas cercanas a los –20 grados centígrados, miles de personas marcharon por el centro de Mineápolis para protestar contra los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la política antimigratoria del presidente Donald Trump, luego de la muerte a tiros de Alex Pretti, un enfermero de 37 años abatido por agentes federales durante una redada.
Conozca: En EE. UU. no paran las protestas por el asesinato de Alex Pretti a manos de agentes federales
La manifestación, bautizada como “Día de la Verdad y la Libertad”, incluyó un paro económico, el cierre de más de 700 negocios y concentraciones frente a edificios federales, en lo que líderes sociales calificaron como una “ocupación” de Minnesota por parte del Gobierno central.