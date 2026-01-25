En EE. UU. no paran las protestas por el asesinato de Alex Pretti a manos de agentes federales

Cientos de personas se han congregado este fin de semana en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Seattle, Washington DC. o Chicago para protestar por la muerte a tiros en la ciudad de Mineápolis de Alex Jeffrey Pretti, perpetrada por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el marco de las manifestaciones que han llenado las calles de la ciudad del estado de Minnesota en contra de la operación antiinmigración ejecutada por las autoridades de Estados Unidos. Lea más: Alex Pretti, el enfermero de UCI asesinado por agentes de Estados Unidos mientras protegía a una mujer Las protestas, que también se han desarrollado en la localidad donde ocurrieron los hechos, se han extendido por todo el país con mensajes en contra del ICE y actos de homenaje al fallecido.

En Minneapolis, más de mil personas han participado en una vigilia en memoria de Pretti desarrollada en el parque Whittier, en el que los congregados han portado velas y carteles contra el cuerpo federal. También se han producido enfrentamientos con los efectivos policiales desplegados, según informan los medios locales. En otras grandes ciudades como Washington, una marcha ha concentrado a cientos de personas que se han dirigido hacia el edificio del Departamento de Seguridad Nacional ubicado en el suroeste de la ciudad, donde han coreado: “Vergüenza”, según manifestó el ‘Washington Post’. Entérese: Familia del niño ecuatoriano detenido en EE. UU. suplica para que sea liberado La protesta más multitudinaria ha tenido lugar en Nueva York y en ciudades como Los Ángeles o Chicago, que también han estado entre los objetivos del inquilino de la Casa Blanca con el despliegue de la Guardia Nacional, se han desarrollado movilizaciones contra las redadas migratorias en Minnesota. Durante la jornada del viernes 23 de enero, miles de personas también tomaron las calles de Mineápolis para denunciar abusos cometidos durante las últimas semanas en las operaciones del ICE después de que, el pasado 7 de enero, otro agente federal matara a tiros a la ciudadana estadounidense Renée Nicole Good. Una semana después, hirieron de un disparo en la pierna a un ciudadano venezolano.