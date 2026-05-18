Migración volvió a expulsar a ciudadano ruso, señalado por escándalos en El Poblado

Oficiales de Migración Colombia detectaron y expulsaron nuevamente del país a un ciudadano de origen ruso y nacionalidad estadounidense, quien ya arrastraba un notification de expulsión vigente y pretendía regresar a Medellín para continuar con un largo historial de alteración al orden público.
El extranjero, que ya había sido sancionado severamente por el Gobierno colombiano, pretendía camuflarse entre los pasajeros nacionales.
Sin embargo, el esquema de control migratorio se activó este domingo en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira (Valle del Cauca), cuando el hombre se disponía a abordar un vuelo comercial con destino directo a Medellín.
Gracias a una rápida articulación entre las regionales Occidente y Antioquia-Chocó de Migración Colombia, se logró su plena identificación. Tras comprobarse su estatus irregular, el extranjero fue obligado a salir nuevamente del territorio nacional en un vuelo con destino a Panamá.