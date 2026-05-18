El papa León XIV publicará su primera encíclica sobre la dignidad humana ante los riesgos de la IA

El Vaticano se prepara para un hito en la era digital con la publicación, el próximo lunes 25 de mayo, de la primera encíclica del papa León XIV, un documento que busca ofrecer una guía moral ante la velocidad con la que avanzan las tecnologías emergentes y los algoritmos en la sociedad actual.
El texto, firmado por el sumo pontífice el pasado 15 de mayo, lleva por título ‘Magnifica Humanitas: Sobre la protección de la dignidad humana en la era de la inteligencia artificial’.
Según medios internacionales, la traducción de su nombre del latín, “Magnífica Humanidad”, es un llamado directo a priorizar al ser humano en medio de la actual revolución tecnológica.
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