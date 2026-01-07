x

Él es Pedro Rojas, el hombre que le gritó a Maduro en plena audiencia: “Pagarás por lo que hiciste”

El hombre asistió a la audiencia como parte del público y fue retirado de la sala tras dirigirse en varias ocasiones a Nicolás Maduro.

    Pedro Rojas, venezolano que increpó a Nicolás Maduro en plena audiencia. Foto: captura de video.
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Un hecho puntual marcó la audiencia del lunes en una corte de Manhattan, donde Nicolás Maduro fue presentado ante un juez tras su captura el sábado. En medio del silencio habitual de la sala, un hombre se levantó de su asiento y le gritó directamente: “Pagarás por lo que hiciste”. El reclamo, que de inmediato resonó entre miles de venezolanos dentro y fuera del país, provino de Pedro Rojas, expreso político del régimen, quien rompió así años de silencio frente al hombre al que responsabiliza de su encarcelamiento y posterior exilio.

Aunque el reclamo le costó ser retirado de la audiencia, el hecho convirtió la diligencia en un momento cargado de significado para la comunidad venezolana.

Le puede interesar: “Que se haga justicia con Diosdado y Padrino, y paguen por sus delitos”: opositor Antonio Ledezma

En entrevista con Noticias Telemundo, Rojas describió la profundidad de su reacción al ver a quien considera su verdugo frente a la justicia estadounidense:

“La mayor catarsis de mi vida posterior a seis años en el exilio. Siento que mi alma liberó lo que este hombre le ha hecho a todo un país. No solamente me hizo a mí, porque hoy yo puedo contarlo acá. Pero muchos no pueden contarlo como un Fernando Albán que fue lanzado de un piso 19 de una sede de inteligencia en Venezuela, Basil Da Costa, un joven venezolano que manifestaba y hoy no está”, dijo.

Uno de los puntos que más indignación causó en Rojas fue la diferencia abismal entre el trato que recibe Maduro en Estados Unidos y el que reciben los presos políticos en los centros de tortura del régimen. Al recordar su propia presentación ante los tribunales venezolanos en junio de 2019.

“Cuando a mí me presentaron para junio 3 no se me olvida... me presentaron ante los tribunales pasados ya más de 50 o 60 días de mi detención. Yo jamás tuve la oportunidad, como todos los presos políticos, jamás tuve la oportunidad de tener abogados privados, de tener una defensa justa, de tener beneficios carcelarios como hoy los tiene Nicolás Maduro. Un juicio justo por completo. Traductor, comida, asistencia médica”.

Durante la audiencia, Rojas no pudo contenerse cuando Maduro se refirió a sí mismo como “presidente constitucional” y afirmó ser un “hombre de Dios”. El expreso político relató el momento exacto de la confrontación:

“La mayor impotencia de mi vida, la mayor impotencia de mi vida y mi respuesta fue automática o ¿yo soy un hombre de Dios? Yo sí soy un hombre de Dios. ¿Tú no?”.

Tras este intercambio, Rojas fue expulsado de la sala, aunque no enfrentó cargos adicionales por sus acciones.

Lea aquí: Más miedo y horror: Delcy Rodríguez sustituye al jefe de seguridad presidencial por general acusado de torturas y violación de derechos humanos

El hombre, finalmente, aprovechó la oportunidad para expresar su descontento con la postura de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien calificó de “irresponsable” por no reconocer la victoria de la oposición el pasado 28 de julio de 2024. Sobre el panorama político actual y la gestión de las potencias internacionales, Rojas concluyó que “en este momento toca jugar la política con criterio y no con pasiones”, reconociendo que la captura de Maduro ha tenido un impacto global.

Para Pedro Rojas, ver a su antiguo opresor bajo el rigor de la ley es como si un sobreviviente de un naufragio provocado viera al capitán responsable recibir un bote salvavidas de lujo, mientras él aún intenta sanar las heridas de sus días en prisión.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Por qué estuvo preso Pedro Rojas en Venezuela?
Fue detenido en junio de 2019 por motivos políticos. Durante su cautiverio, denunció la falta de debido proceso y defensa justa, contrastando su experiencia con los derechos que Maduro recibe actualmente en EE. UU.
¿Enfrentará cargos Pedro Rojas por gritar en la corte?
Aunque fue retirado de la sala por el personal de seguridad de la corte de Manhattan para mantener el orden, no se reportó que Rojas fuera arrestado o enfrentara cargos legales adicionales por su intervención.
