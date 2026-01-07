Él es Pedro Rojas, el hombre que le gritó a Maduro en plena audiencia: “Pagarás por lo que hiciste”

Un hecho puntual marcó la audiencia del lunes en una corte de Manhattan, donde Nicolás Maduro fue presentado ante un juez tras su captura el sábado. En medio del silencio habitual de la sala, un hombre se levantó de su asiento y le gritó directamente: “Pagarás por lo que hiciste”. El reclamo, que de inmediato resonó entre miles de venezolanos dentro y fuera del país, provino de Pedro Rojas, expreso político del régimen, quien rompió así años de silencio frente al hombre al que responsabiliza de su encarcelamiento y posterior exilio.

Aunque el reclamo le costó ser retirado de la audiencia, el hecho convirtió la diligencia en un momento cargado de significado para la comunidad venezolana.

En entrevista con Noticias Telemundo, Rojas describió la profundidad de su reacción al ver a quien considera su verdugo frente a la justicia estadounidense:

“La mayor catarsis de mi vida posterior a seis años en el exilio. Siento que mi alma liberó lo que este hombre le ha hecho a todo un país. No solamente me hizo a mí, porque hoy yo puedo contarlo acá. Pero muchos no pueden contarlo como un Fernando Albán que fue lanzado de un piso 19 de una sede de inteligencia en Venezuela, Basil Da Costa, un joven venezolano que manifestaba y hoy no está”, dijo.

Uno de los puntos que más indignación causó en Rojas fue la diferencia abismal entre el trato que recibe Maduro en Estados Unidos y el que reciben los presos políticos en los centros de tortura del régimen. Al recordar su propia presentación ante los tribunales venezolanos en junio de 2019.