No estaba muerto: Raúl Castro reapareció en público, visiblemente envejecido, tras semanas de rumores en Cuba

Tal parece que Raúl Modesto Castro Ruz, hermano de Fidel y presidente de la isla durante casi 12 años (2008-2018), no ha muerto. Hace algunas semanas surgieron fuertes rumores en redes sociales que aseguraban que el líder de izquierda había sido ingresado de urgencia al Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas (CIMEQ), en La Habana, tras sufrir complicaciones de salud y que posteriormente había fallecido.
Lo cierto es que el dictador, visiblemente envejecido, presenció este viernes 3 de octubre el 60.º aniversario de la creación del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y del periódico Granma.