¿Cómo localizar o reportar desaparecidos tras el terremoto en Venezuela? Estos son los canales habilitados

La emergencia provocada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio ha dejado a cientos de familias sin noticias de sus seres queridos. Los daños en las telecomunicaciones, los cortes de energía y el colapso de edificaciones han dificultado la comunicación en varias zonas afectadas, especialmente en La Guaira y Caracas. Ante esta situación, el Gobierno venezolano habilitó la aplicación VenApp como una de las principales herramientas para centralizar reportes de emergencia. La plataforma, que originalmente fue creada para la atención de servicios públicos, fue adaptada para que los ciudadanos puedan reportar personas desaparecidas, solicitar auxilio y notificar daños en viviendas e infraestructura.

A través de la aplicación, los usuarios pueden enviar información directamente al Estado Mayor de Emergencia creado tras los sismos. Las autoridades esperan que esta herramienta permita agilizar las labores de búsqueda y orientar los recursos hacia las zonas más afectadas. Lea más: Terremoto en Venezuela: van 164 muertos y más de 1.000 heridos, según presidenta Delcy Rodríguez Sin embargo, VenApp no es el único canal disponible. En las últimas horas también surgió una iniciativa ciudadana impulsada por organizaciones de venezolanos en el exterior. Se trata de una página web creada específicamente para reportar personas desaparecidas y registrar a quienes ya fueron localizados con vida.

Así se ve el sitio web creado para ayudar a encontrar a las personas desaparecidas tras el terremoto. FOTO: Captura de pantalla.

La plataforma permite diligenciar un formulario con datos básicos como nombre completo, edad, fotografía y último lugar donde fue vista la persona. Asimismo, cuenta con una sección denominada “Localizados a salvo”, donde familiares y conocidos pueden informar que una persona ya fue encontrada para evitar duplicidades en las búsquedas. Siga aquí: La Guaira revive una tragedia histórica: el estado más golpeado por el terremoto de Venezuela suma destrucción y víctimas Las redes sociales también se han convertido en una herramienta fundamental. En plataformas como X, Facebook e Instagram circulan cientos de publicaciones con fotografías, números de contacto y mensajes de familiares que buscan información sobre personas desaparecidas.

Para los venezolanos que residen en el exterior existen además canales de atención internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador habilitó una línea de WhatsApp de emergencia para consultas relacionadas con ciudadanos afectados por los terremotos. A ello se suman los servicios de búsqueda familiar de la Cruz Roja, que mantiene líneas telefónicas y correos electrónicos especializados para ayudar a restablecer el contacto entre familiares separados por la emergencia. Conozca: ¿Sabe cómo reaccionar ante un terremoto? Estas son las recomendaciones de seguridad Desde España también se han activado mecanismos de apoyo a través de organizaciones humanitarias y asociaciones de venezolanos que están canalizando información sobre desaparecidos y coordinando ayuda para las zonas afectadas.

Desde España también se han activado mecanismos de apoyo a través de organizaciones humanitarias y asociaciones de venezolanos que están canalizando información sobre desaparecidos y coordinando ayuda para las zonas afectadas. La recomendación es que al reportar una desaparición, se incluya la mayor cantidad de información posible: nombre completo, edad, fotografía reciente, ubicación donde fue vista por última vez y números de contacto actualizados. También aconsejan verificar la información antes de compartirla para evitar confusiones durante las labores de búsqueda. Mientras continúan los rescates entre los escombros y se evalúan los daños provocados por los sismos, miles de familias dentro y fuera de Venezuela siguen aferradas a estos canales con la esperanza de encontrar noticias de sus seres queridos.

¿Cómo ayudar a las víctimas del terremoto en Venezuela?

Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, diversas organizaciones humanitarias han habilitado canales para recibir donaciones destinadas a las comunidades afectadas. Entre las entidades que están recaudando recursos se encuentran la Cruz Roja Internacional y Médicos Sin Fronteras, que cuentan con experiencia en la atención de emergencias y desastres naturales. También se han activado campañas impulsadas por organizaciones de venezolanos en el exterior, como We Love Foundation y Help for Venezuela Foundation, que anunciaron el envío de alimentos, agua potable, refugios temporales y suministros médicos para las zonas más golpeadas por los terremotos. Para quienes deseen colaborar con insumos, organizaciones ciudadanas han difundido listados de elementos prioritarios, entre ellos medicamentos básicos, analgésicos, antibióticos, soluciones salinas, gasas, jeringas, tensiómetros y pastillas potabilizadoras de agua. La ayuda humanitaria busca atender a miles de personas afectadas por el colapso de viviendas, las fallas en los servicios públicos y las dificultades de acceso a atención médica en algunas regiones.