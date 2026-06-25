¿Cómo localizar o reportar desaparecidos tras el terremoto en Venezuela? Estos son los canales habilitados

La emergencia provocada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio ha dejado a cientos de familias sin noticias de sus seres queridos. Los daños en las telecomunicaciones, los cortes de energía y el colapso de edificaciones han dificultado la comunicación en varias zonas afectadas, especialmente en La Guaira y Caracas.
Ante esta situación, el Gobierno venezolano habilitó la aplicación VenApp como una de las principales herramientas para centralizar reportes de emergencia. La plataforma, que originalmente fue creada para la atención de servicios públicos, fue adaptada para que los ciudadanos puedan reportar personas desaparecidas, solicitar auxilio y notificar daños en viviendas e infraestructura.