La historia de la alpinista rusa atrapada en montaña a más de 7.000 metros; autoridades ya suspendieron su búsqueda

El video de un dron que sobrevuela el Pico Pobeda, la montaña más alta de Kirguistán, le da esperanza a Mijaíl Nagovitsyn, de que su madre, Natalia Nagovitsyna, aún esté con vida en lo más alto de esa montaña en la que permanece desde hace 10 días. La alpinista rusa, de 48 años, permanece varada en la que es considerada una de las montañas más peligrosas del mundo luego de que, en su descenso –que tarda unas tres semanas–, se fracturara una pierna, lo que le impidió avanzar con su equipo. Lea aquí: Reportaron 200 cadáveres de migrantes sin identificar en zona de Panamá tras intentar cruzar el tapón del Darién

Así ocurrió la tragedia en Kirguistán

El accidente ocurrió el pasado 12 de agosto durante el descenso del pico, de 7.439 metros de altura. Tras el accidente, Nagovitsyna fue socorrida por sus tres compañeros de excursión en una tienda de campaña con algunos víveres ya que las temperaturas bajo cero, los fuertes vientos y el riesgo constante de avalanchas, hicieron imposible evacuarla. Pero la situación se tornó dramática.

Uno de sus compañeros alpinistas, Luca Sinigaglia, de origen italiano, murió días después, el 15 de agosto, a causa de un edema cerebral y la congelación. Los otros dos integrantes del grupo, Roman y Gunter, lograron descender hasta el campamento y ser rescatados con vida, aunque en estado delicado.

¿Por qué suspendieron el rescate?

Desde entonces, los esfuerzos se enfocaron en rescatar a la mujer. El director de la Federación Kirguisa de Montañismo, Eduard Kubatov, explicó a la BBC de Londres que se han llevado a cabo tres intentos de rescate, todos sin éxito por las condiciones climáticas extremas de la montaña, por lo que las autoridades dieron por finalizadas las operaciones de búsqueda el pasado miércoles, 27 de agosto. “No se registró movimiento en el interior (de la tienda de campaña)”, informó el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Kirguistán. “Según el análisis de los datos obtenidos y teniendo en cuenta una combinación de factores, especialmente las condiciones climáticas extremas y las especificidades de la zona, no se ha detectado ninguna señal de vida en el lugar en el que se halla Natalia Nagovitsyna”, agregó el ministerio, tras analizar las imágenes de otro dron equipado con una cámara térmica.



Sin embargo, el hijo de la alpinista insiste que su madre sigue con vida y se niega a repetir la historia de la trágica muerte de su padre, Serguéi Nagovitsyn, quien murió en agosto de 2021 mientras escalaba otro pico y sufrió un derrame cerebral. Su esposa lo acompañó e incluso descendió unos metros con su cuerpo atado al suyo hasta que lograron rescatarlos, pero fue demasiado tarde, ya no tenía signos vitales.