Arrancan negociaciones entre Israel y Hamás: cese el fuego en Gaza y liberación de rehenes, los primeros temas a tratar

La sede de las conversaciones será Egipto, con la presión de Estados Unidos para lograr un acuerdo rápido.

  • Los campamentos de refugiados en la Franja de Gaza carecen de alimentos suficientes para los desplazados por la guerra. FOTO: AFP
Agencia AFP
hace 1 hora
bookmark

El grupo Hamás e Israel sostendrán negociaciones en Egipto este lunes, para poner fin a casi dos años de guerra en Gaza, y el presidente estadounidense Donald Trump urgió a las delegaciones a avanzar “rápido”.

El movimiento islamista Hamás e Israel respondieron positivamente a la propuesta de Trump para un cese de los combates y la liberación de los rehenes israelíes cautivos en Gaza, a cambio de palestinos presos en cárceles israelíes.

Las conversaciones en el balneario de Sharm el Sheij buscan cerrar los detalles sobre el plan en vísperas de que se cumplan dos años del inicio del conflicto, que estalló tras el ataque sin precedentes de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

Los principales puntos que plantea la propuesta de Trump son el desarme de Hamás, su salida del gobierno de Gaza y la retirada de las fuerzas israelíes de este territorio palestino.

Jalil Al Hayya, el negociador jefe de Hamás, que el mes pasado fue objetivo de un bombardeo israelí en Doha, se reunirá con mediadores de Egipto y Catar en El Cairo, este lunes, indicó un alto responsable del grupo.

Las conversaciones seguirán luego en la ciudad turística egipcia de Sharm el Sheij, con el objetivo de “determinar la fecha de una tregua temporal”, dijo Al Hayya, y para crear las condiciones para una primera fase del plan, en la que 47 rehenes retenidos en Gaza serán liberados a cambio de cientos de presos palestinos.

Trump celebró el domingo que hubo conversaciones “positivas con Hamás” y con aliados de todo el mundo, incluyendo países árabes y musulmanes.

“Me han dicho que la primera fase debería completarse esta semana, y estoy pidiendo a todos que se muevan rápido”, escribió en su red Truth Social.

El presidente egipcio Abdel Fattah al Sisi elogió este lunes el plan de Trump y afirmó que es “el camino correcto hacia una paz y estabilidad duraderas”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que la delegación de su gobierno saldrá rumbo a Egipto este lunes y expresó su esperanza de que los rehenes puedan ser liberados “en los próximos días”.

La Casa Blanca indicó que Trump envió a Egipto a su yerno Jared Kushner y a su emisario para Oriente Medio, Steve Witkoff.

El ataque del 7 de octubre provocó la muerte de 1.219 personas en Israel, en su mayoría civiles, según un balance elaborado por la AFP a partir de datos oficiales.

La ofensiva israelí en represalia ha causado la muerte de más de 67.100 personas en Gaza, en su mayoría civiles, según las cifras del Ministerio de Salud de Hamás, consideradas fiables por la ONU.

