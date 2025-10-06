¿Cuáles son los barrios más peligrosos para manejar en Medellín? Este año van 210 muertes en accidentes de tránsito

En lo corrido de este 2025, 210 personas han perdido la vida en siniestros viales en Medellín. Una cifra que, aunque dramática y dolorosa, significa un 12% de reducción respecto al año pasado, es decir, se han salvado 29 vidas si se compara con el mismo periodo del 2024.
Desde la Alcaldía de Medellín celebraron esta disminución y aseguraron que es la respuesta al “fortalecimiento de estrategias integrales de prevención, pedagogía, cultura vial y control en el territorio, que han permitido generar mayor conciencia entre los actores viales”. Aseguran que con la campaña de prevención y cultura vial Te queremos vivo han llegado a más de 160.000 personas.