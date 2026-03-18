Operación policial en Río de Janeiro dejó al menos ocho muertos, entre ellos un buscado jefe narco

Una operación policial en Río de Janeiro dejó este miércoles al menos ocho muertos, entre ellos uno de los jefes narcotraficantes más veteranos y buscados del país, indicaron las autoridades.

Unos 150 efectivos del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE), con apoyo de dos vehículos blindados, se desplegaron desde la madrugada en varias favelas del turístico barrio de Santa Teresa, en la zona central de la ciudad.

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En los enfrentamientos fue abatido el narcotraficante Claudio Augusto dos Santos, de 55 años, que tenía al menos ocho órdenes de arresto pendientes por secuestro, tráfico de drogas y homicidio, explicó en conferencia de prensa el jefe de la Policía Militar, Marcelo Menezes Nogueira.

Las autoridades lo señalaban como figura clave del Comando Vermelho (CV), una de las mayores facciones criminales de Brasil. La policía abatió a otros seis presuntos delincuentes. El octavo fallecido fue un residente de la zona que los traficantes tomaron como rehén junto a su pareja, según Menezes Nogueira.

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Durante una negociación de unos 20 minutos, los delincuentes abrieron fuego y el hombre recibió un disparo en la cabeza. La mujer sobrevivió. En represalia al operativo policial, se incendió un autobús en una importante avenida del centro de Río y se levantaron barricadas con otros.

“Ellos subieron, me pidieron que sacara a los pasajeros y prendieron fuego al autobús. Fue todo muy rápido”, dijo a la AFP su conductor, Marcio Souza, aun conmocionado, al describir la situación como “horrible”.