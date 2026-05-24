Rusia atacó masivamente Ucrania y usó un misil hipersónico con capacidad nuclear; hay muertos y heridos

Rusia lanzó un bombardeo masivo contra Kiev que mató a cuatro personas, informaron las autoridades ucranianas el domingo, uno de los ataques más intensos de la guerra en el que Moscú utilizó un misil hipersónico Oreshnik.
Periodistas de AFP en Kiev escucharon varias series de explosiones que hicieron temblar los edificios de la capital este domingo de madrugada, en un ataque en el que se emplearon 600 drones y 90 misiles, según la Fuerza Aérea ucraniana.
Según el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dos personas murieron en la ciudad y decenas resultaron heridas. Las autoridades de la región de Kiev registraron otros dos muertos.