¿Alberto Linero cambió de look? Estas fueron las confusiones que generó la IA

El exsacerdote Alberto Linero se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que se conociera una foto en la que aparece sin la característica barba que lo ha acompañado durante años y con el cabello mucho más corto. La imagen desató una ola de comentarios entre sus seguidores, quienes asumieron que se trataba de un cambio real de look. Junto a la publicación, Linero escribió: “Terminé cediendo. Algunos me pedían que me afeitara la barba y me cortara el pelo. Aquí estoy. ¿Qué dices? Jajaja, la IA”.

Sin embargo, la aclaración pasó desapercibida para buena parte del público y también para varios medios de comunicación, que replicaron la imagen como si se tratara de una transformación real. Aunque la difusión de la información creció rápidamente, lo cierto es que se trata de inteligencia artificial.

Así lo confirmó él mismo en la publicación y en declaraciones a EL COLOMBIANO. Es importante recordar que hoy en día la inteligencia artificial es capaz de generar retratos hiperrealistas que simulan cambios en la apariencia con un alto nivel de detalle. Hasta videos realistas han hecho dudar a muchos sobre si lo que se ve es totalmente real. El episodio reabrió el debate sobre los riesgos de la desinformación generada por IA, incluso en contenidos aparentemente inofensivos como el de una figura pública cambiando de look.

En este caso, el propio mensaje de Linero —que mezclaba el anuncio del cambio con una breve mención a la IA— contribuyó a que la confusión se extendiera rápidamente, tanto entre usuarios de redes sociales como en publicaciones periodísticas que dieron la noticia por hecho sin verificar la información.

Linero, reconocido por su paso por el programa Día a Día de Caracol Televisión y por sus reflexiones sobre espiritualidad y crecimiento personal, dejó el sacerdocio en 2018 tras 25 años de servicio en la comunidad eudista. Desde entonces se ha mantenido activo como conferencista, escritor y comunicador enfocado en temas de desarrollo humano y bienestar. Además, durante la semana, es parte de la mesa informativa de Blu Radio por las mañanas. Lea también: Shakira sigue imparable con “Dai Dai”, rompe de nuevo récords en Spotify y YouTube Bloque de preguntas y respuestas: