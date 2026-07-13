¿Alberto Linero cambió de look? Estas fueron las confusiones que generó la IA

El exsacerdote Alberto Linero se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que se conociera una foto en la que aparece sin la característica barba que lo ha acompañado durante años y con el cabello mucho más corto. La imagen desató una ola de comentarios entre sus seguidores, quienes asumieron que se trataba de un cambio real de look.
Junto a la publicación, Linero escribió: “Terminé cediendo. Algunos me pedían que me afeitara la barba y me cortara el pelo. Aquí estoy. ¿Qué dices? Jajaja, la IA”.