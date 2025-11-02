Rusia confirma contacto con Venezuela ante presunta solicitud de ayuda de Maduro

El Kremlin admitió este viernes que mantiene contactos con Venezuela tras la difusión de informaciones sobre una eventual solicitud de ayuda del presidente Nicolás Maduro al líder ruso, Vladímir Putin. “Estamos en contacto con nuestros amigos venezolanos”, declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la agencia TASS.
Aunque Peskov no confirmó directamente la supuesta petición de Maduro, resaltó que Rusia y Venezuela están unidas por “obligaciones contractuales”, recordando el acuerdo de asociación estratégica firmado en mayo pasado durante la visita del mandatario venezolano a Moscú.