Senador de EE. UU. exige que ayuda a Venezuela no llegue al Gobierno de Delcy Rodríguez

El senador republicano de Estados Unidos Rick Scott pidió que toda la ayuda humanitaria y los recursos económicos destinados a atender la emergencia por los terremotos en Venezuela permanezcan bajo supervisión estadounidense y no sean administrados por el Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el legislador aseguró que ningún dólar destinado a aliviar la crisis humanitaria debe terminar en manos de los principales dirigentes del chavismo. “Es crucial que toda la ayuda humanitaria y los recursos permanezcan bajo la supervisión de Estados Unidos. Ni un solo centavo debe ir a Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello o cualquier parte de su brutal y corrupto régimen”, escribió Scott tras recibir un informe del Comando Sur de Estados Unidos sobre las operaciones de asistencia que se desarrollan en territorio venezolano.

El senador insistió en que las autoridades venezolanas “no pueden ser confiadas con un solo dólar destinado al pueblo venezolano”, al considerar que existe el riesgo de que los recursos sean utilizados con fines distintos a la atención de la emergencia. En el mismo mensaje aprovechó para agradecer a los militares estadounidenses y a los equipos de rescate que participan en las labores de recuperación y asistencia a las víctimas del terremoto registrado el pasado 24 de junio. Lea más: ONU advierte que se reduce tiempo crítico para rescatar sobrevivientes en Venezuela Las declaraciones del congresista coinciden con el anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos, que reiteró el compromiso de Washington con la población venezolana afectada por la tragedia. A través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, el Gobierno estadounidense señaló que, bajo la administración del presidente Donald Trump, el país ha movilizado recursos para apoyar las labores de rescate y recuperación. Conozca: Video | Niño de tres años fue rescatado seis días después del terremoto en Venezuela Según el comunicado, el Departamento de Estado y el Departamento de Guerra trabajan conjuntamente para desplegar equipos especializados de búsqueda y rescate urbano, suministros humanitarios, capacidades médicas de emergencia y apoyo técnico para atender a los damnificados.

”Estados Unidos permanece junto al pueblo venezolano en este momento de profundo dolor”, indicó la entidad. Las declaraciones de Scott también llegan en medio de la polémica por el ingreso de ayuda internacional y los problemas que han enfrentado algunos equipos de rescate para llegar al país.

En contexto: cierre del espacio aéreo venezolano impide el paso a figuras políticas y ayudas internacionales

La líder opositora María Corina Machado denunció recientemente que el Gobierno venezolano habría restringido el espacio aéreo comercial para impedir su regreso al país y dificultar la llegada de vuelos en plena emergencia.

Sin embargo, las autoridades venezolanas rechazaron esas acusaciones y aseguraron que no han impedido el ingreso de brigadas humanitarias. De hecho, el grupo español de rescate USAR 13 aclaró posteriormente que contaba con la autorización de la Embajada de Venezuela en España y que los retrasos obedecieron a decisiones logísticas de la aerolínea encargada del traslado.

Pese a las dificultades, decenas de vuelos con ayuda humanitaria continúan aterrizando en territorio venezolano. Entre ellos se encuentran aeronaves procedentes de Vietnam con rescatistas, perros especializados y toneladas de equipos para búsqueda y atención de emergencias.