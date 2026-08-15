Gobernadora del Magdalena dona su salario tras el terremoto y convoca a unirse a ‘Colombia, un solo corazón’

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, anunció que donará su sueldo de un mes a la campaña Colombia, un solo corazón, iniciativa liderada por la primera dama de la nación, Ana Lucía Pineda, con el propósito de apoyar a las familias damnificadas por el terremoto ocurrido el lunes 10 de agosto.
La medida se suma a otras acciones emprendidas por la mandataria departamental para atender la emergencia. Entre ellas, ordenó habilitar un centro de acopio para recibir las donaciones que los magdalenenses vienen entregando en medio de la crisis.