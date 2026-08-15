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Chocó recibirá ayudas humanitarias este sábado tras el terremoto: llegarán 12 camiones

Los primeros 12 camiones con alimentos, kits de aseo, insumos médicos y otros elementos de ayuda humanitaria llegarán este sábado al Chocó.

  • La Primera Dama, Ana Lucía Pineda, acompañó al presidente Abelardo De La Espriella y a la gobernadora Nubia Carolina Córdoba durante el PMU realizado en la Universidad Tecnológica de Quibdó para coordinar la atención de la emergencia. FOTO: Presidencia.
    La Primera Dama, Ana Lucía Pineda, acompañó al presidente Abelardo De La Espriella y a la gobernadora Nubia Carolina Córdoba durante el PMU realizado en la Universidad Tecnológica de Quibdó para coordinar la atención de la emergencia. FOTO: Presidencia.
El Colombiano
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hace 1 hora
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La atención a las comunidades afectadas por el terremoto en el Chocó continúa con la llegada de nuevas ayudas humanitarias. La Primera Dama, Ana Lucía Pineda, anunció que este sábado llegarán a la región los primeros 12 camiones cargados con alimentos, kits de aseo y otros elementos destinados a las familias damnificadas.

El anuncio fue realizado desde la Universidad Tecnológica de Quibdó, donde Pineda participó en un Puesto de Mando Unificado (PMU) junto al presidente Abelardo De La Espriella y la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba.

De acuerdo con la Primera Dama, las ayudas serán trasladadas directamente a la bodega dispuesta por la Gobernación del Chocó, desde donde se coordinará su distribución hacia los municipios que presentan mayores necesidades después del movimiento telúrico.

“Estamos ratificando el compromiso que tenemos con todas las víctimas, especialmente aquí en el Chocó”, señaló Pineda, quien además invitó a los colombianos a continuar realizando donaciones, pues los puntos habilitados para la recolección de ayudas humanitarias permanecen abiertos.

La funcionaria también informó sobre la entrega de un vehículo donado por la empresa Polaris a la Gobernación del Chocó. El automotor permitirá facilitar los desplazamientos de la mandataria departamental a los municipios para verificar directamente la entrega de las ayudas.

Lea más: Comunidades indígenas y afro del Pacífico, las más difíciles de alcanzar tras el terremoto

Durante el PMU, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba agradeció al Gobierno Nacional, a los organismos de socorro y a la Fuerza Pública por el acompañamiento desde el inicio de la emergencia.

Córdoba confirmó que las labores de búsqueda y rescate fueron cerradas en el departamento con un saldo de 13 personas fallecidas. Entre las víctimas se encuentra Mateo, hijo del alcalde de Bahía Solano, un caso que generó especial conmoción en la región.

La gobernadora aseguró que ahora el principal reto será avanzar en la recuperación de la infraestructura afectada y en la reconstrucción de las zonas damnificadas, con el acompañamiento de expertos.

“Ahora, con el acompañamiento debido de los expertos en infraestructura, vamos a comenzar a reconstruir nuestro departamento”, afirmó Córdoba, quien calificó la presencia del Gobierno Nacional en territorio como un mensaje de esperanza para los habitantes del Chocó.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué pasará con el Chocó después de la emergencia por el terremoto?
Tras finalizar las labores de búsqueda y rescate, el principal reto será atender a las comunidades afectadas y avanzar en la recuperación de la infraestructura. La Gobernación del Chocó anunció que trabajará con el Gobierno Nacional y expertos en reconstrucción.
¿Por qué enviarán ayudas humanitarias al Chocó después del terremoto?
Las ayudas buscan atender las necesidades de las personas afectadas por el terremoto cuyo epicentro estuvo en San José del Palmar, Chocó. Los suministros serán distribuidos desde una bodega dispuesta por la Gobernación hacia los municipios que los requieran.
¿Cuándo llegarán las ayudas humanitarias al Chocó?
Los primeros 12 camiones con ayudas humanitarias llegarán al Chocó este sábado 15 de agosto de 2026. Los elementos serán recibidos en una bodega habilitada por la Gobernación del departamento para facilitar su distribución.
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