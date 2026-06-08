Desde España, el Papa León XIV condena los abusos sexuales en la Iglesia

El papa León XIV afirmó este lunes ante los obispos españoles que los abusos sexuales cometidos por miembros del clero constituyen “una plaga” y llamó a la Iglesia a responder con “la escucha, la verdad, la justicia, la reparación”.
Hablando de “aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero”, León XIV estimó que, “ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación”.
El papa insistió en reclamar “un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado” y que “cada persona herida” pueda encontrar “escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación”.
En el tercer día de su visita a España, el pontífice pronunció un discurso ante el Congreso de los Diputados y se reunirá con víctimas de abusos sexuales del clero.